La Section paloise a rempli son contrat face à Toulon en s'imposant 17-9 face aux Varois. Les Béarnais avaient fait la différence en première période.

En confiance après son succès de la semaine dernière face à Bordeaux-Bègles, Pau avait à cœur d'enchaîner au Hameau et de revenir dans le Top 6 face à des Toulonnais qui restaient sur deux défaites. Il démarrait timidement ce match. Avec une pénalité manquée de chaque côté après une dizaine de minutes de jeu, le tableau d'affichage était toujours vierge. Il fallait ce samedi après-midi au Stade du Hameau être patient.

Le premier frisson de la rencontre avait lieu après 22 minutes de jeu. Après une excellente touche trouvée dans les derniers mètres de Toulon, la Section Paloise parvenait à inscrire, en force, un premier essai. Thibault Daubagna usait de son intelligence pour passer par-dessus le bloc de joueur au sol à quelques centimètres de la ligne pour permettre à son équipe de mener.

Pau a retrouvé une solidité à domicile

Moins de dix minutes plus tard, les locaux doublaient la mise avec une récupération très haute du capitaine Whitelock qui n'avait plus qu'à aplatir pour permettre à son équipe de compter 14 points d'avance à dix minutes de la pause. Seule éclaircie pour le RCT, une pénalité réussie par Melvyn Jaminet juste avant le retour aux vestiaires.

Il fallait attendre moins de deux minutes pour voir Jaminet inscrire une nouvelle pénalité. Malheureusement pour les supporters du RCT, Toulon ne parvenait pas à enchaîner et à être plus dangereux sur le début de seconde période. Même réduit à 14 contre 15, Pau ne concédait aucun point à son adversaire du jour. La Section Paloise pensait même inscrire un troisième essai avant que ce dernier ne soit finalement refusé pour un en-avant. Malgré une troisième et dernière pénalité inscrite par Jaminet, Pau s'imposait 17-9.

Il y a de tout, un peu de colère, un peu de frustration

Solide à domicile mais en plein doute depuis les trois dernières rencontres au Hameau, la Section Paloise se rassurait en étant solide durant l'ensemble de la rencontre. A aucun moment, les locaux ne semblaient être en difficulté face au RCT, prétendant au Top 6. A l'issue de la rencontre, Melvyn Jaminet exprimait sa frustration au micro de Canal + : "Il y a de tout, un peu de colère, un peu de frustration. Il faut qu'on avance."

Pau devra confirmer ce beau succès la semaine prochaine dans le choc face au Stade Français. De son côté, Toulon aura l'occasion de retrouver la victoire face à l'USAP.