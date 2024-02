La possible extinction des Rebels pousse les dirigeants du Super Rugby à revoir leurs plans. A l'horizon 2026, au plus tard, on pourrait voir un retour des Jaguares et des franchises déjà vues ou inédites, à savoir au Japon, aux Etats-Unis et même à Hawaï. Des discussions ont lieu.

Est-ce une conséquence directe de l'avenir incertain des Melbourne Rebels ? En tous les cas, une place pourrait s'ouvrir pour les Jaguares. La franchise argentine basée à Buenos Aires serait en discussion pour revenir dans le Super Rugby, compétition reine des clubs de l'hémisphère sud. "L'essentiel du travail de fond, sur le format à venir de la compétition et le nombre d'équipes, tend à viser 2026 et le prochain cycle de droits télévisés", a expliqué Mark Robinson, directeur général de New Zealand Rugby, dans le podcast Rugby Direct. En substance, il y aura une évolution dans la composition du Super Rugby.

Cela fait écho à la prise de parole en septembre dernier de Gabriel Travaglini, président de la fédération argentine, qui a admis qu'un retour des Jaguares était envisagé : "Nous avons reçu l'invitation mais ce serait à partir de 2026 car ils ont déjà arrêté le format pour la période à venir. Il est prévu de (re)créer une franchise. Nous avons l'engagement qu'ils nous recevront et que nous jouerons des matchs à domicile et à l'extérieur."

Toutefois, The New Zealand Herald évoquait ce mardi la possibilité d'une inclusion, par les dirigeants du Super Rugby, d'une franchise argentine dès l'année prochaine. Une source proche du dossier précisait auprès du média kiwi que le délai pour boucler le budget et le recrutement serait trop court. Pas suffisant pour écarter ce scénario mais cela consolide quand même une intégration en 2026.

Pour rappel, les Jaguares, qui avaient atteint la finale en 2019, ont été dissous en 2020, victimes directes d'une pandémie particulièrement sévère pour les clubs de l'hémisphère sud. Et le patron du rugby argentin avait concédé que son pays n'était pas en mesure, selon lui, de posséder son propre championnat professionnel. La compétition locale, la Superliga americana, met aux prises Los Pampas et Los Dogos, mais aussi des équipes venant du Brésil, du Chili, d'Uruguay, de Paraguay et des Etats-Unis.

Des franchises sur la côte ouest américaine et même à Hawaï étudiées

Mark Robinson, un peu avant le début de ce Super Rugby 2024, avait évoqué plusieurs idées pour faire évoluer la compétition, dont une fusion entre les Moana Pasifika, franchise regroupant essentiellement Tonguiens et Samoans, et les Rebels. Une hypothèse bien reçue par l'UAR, la fédération argentine.

C'est Rugby Australia qui doit prendre une décision dans les semaines à venir au sujet des Rebels. "Il est évident que les difficultés des Rebels nous ont contraint à anticiper un peu certaines de nos discussions, ajoute Mark Robinson. Nous ne sommes pas sûrs à 100% de quoi sera fait leur avenir. Et il est donc trop tôt pour dire le nombre d'équipes qu'il y aura." Et le dirigeant de faire savoir que des discussions ont lieu en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et au Japon, où "plusieurs parties seraient intéressés". Ce que l'on sait, c'est que la côte ouest des Etats-Unis pourrait accueillir une franchise, tout comme Hawaï, l'une des options pour recevoir les matchs des Moana Pasifika.