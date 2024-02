Après sa belle victoire face à Béziers, Vannes pourrait enchaîner avec un nouveau succès. Les Biterrois devraient, eux, se relever à domicile contre Brive. De son côté Nevers a la possibilité de réaliser un gros coup sur la pelouse d'Aurillac.

Béziers - Brive

Assez largement défaits, la semaine passée à Vannes, les Biterrois peuvent retrouver la victoire contre Brive et mettre la pression sur le leader breton. Après trois défaites de suites, le CAB de Pierre-Henry Broncan a de nouveau gagné face au VRDR. Avec un succès, les Brivistes peuvent espérer intégrer le top 6, malgré un début de saison très compliqué. Mais les hommes de Pierre Caillet semblent au-dessus et auront à cœur de réenclencher une bonne dynamique.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Béziers

Aurillac - Nevers

Premier à domicile avec dix victoires en autant de matchs, Nevers a plus de mal hors de ses bases. Pour consolider leur place dans le top 6, un succès à l'extérieur serait le bienvenu. Mais Aurillac reste très bon sur ses terres avec une seule défaite et n'a pas le droit à l'erreur pour continuer à croire à une potentielle qualification. Les Neversois restent capables de gros coup à l’extérieur comme lors de sa victoire à Brive et semblent en mesure de venir gâcher la fête à Jean-Alric.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Aurillac

Grenoble - Rouen

Alors que les sanctions ont mis un gros coup sur la tête des Grenoblois et qu'ils restent sur quatre revers sur les cinq derniers matchs, dont une grosse claque à Agen lors de la 21eme journée, la réception de Rouen, bon dernier, ressemble au match idéal pour se relancer. Mais en ces temps, on le sait, les matchs peuvent se transformer en piège. Le FCG semble tout de même bien au-dessus de Normands presque déjà condamnés.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble

Provence Rugby - Colomiers

Certainement le choc de cette journée de Pro D2, solide troisième, Provence Rugby reçoit Colomiers, sixième. Aix, qui a largement été battu sur la pelouse d'Angoulême lors de la dernière journée, n'a jamais perdu sur sa pelouse et part largement favori contre les Columérins. Ces derniers doivent encore assurer leur place parmi les qualifiables, mais ce déplacement ne ressemble pas à l'occasion rêvée.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Provence

Mont-de-Marsan - Angoulême

Les Montois qui ont perdu trois de leurs cinqs derniers matchs, restent tout de même solides quatrièmes. Angoulême, 14eme, lutte toujours pour son maintien et reste dans le viseur de Biarritz. Les Angoumoisins le savent : tous les points vont compter et un bonus défensif ressemblerait déjà à un bon résultat chez un candidat à la montée. Mais, Mont-de-Marsan semble trop supérieur pour espérer quoi que ce soit.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Mont de Marsan

Montauban - Agen

Un match qui sent la poudre. Alors que les deux équipes sont loin d'être au mieux, les joueurs voudront se retrouver sur le terrain et pourquoi pas lancer une nouvelle dynamique. À domicile, les Montalbanais n'ont pas le droit à l'erreur, avec une défaite on parlerait clairement de survie du côté de Sapiac. Même si tout n'est pas rose à Armandie, les Agenais viennent de cartonner contre Grenoble et ne sont pas décrochés dans la course au top 6.

Notre pronostic : victoire d'Agen, bonus défensif pour Montauban

Valence-Romans - Dax

Les deux promus de cette Pro D2 connaissent un destin bien différent. Après son bon début de saison le VRDR lutte aujourd'hui pour son maintien. Alors que les Dacquois, qui avaient connu un début de saison plus compliqué, sont à seulement un point de la sixième place et sont capables de gros coups à l'extérieur. Au stade George-Pompidou, Valence doit s'imposer au risque de voir Angoulême ou même Biarritz revenir.

Notre pronostic : victoire du VRDR

Biarritz - Vannes

Jean-Baptiste-Aldigé (Président) et Louis-Vincent gave (propriétaire) ont annoncé qu'ils allaient quitter Biarritz. Comment les joueurs vont réagir face à cette nouvelle ? Actuel barragiste, le BO est dos au mur et la réception de Vannes, leader, n'a pas tout du match de rêve pour se relancer. Dans une ambiance tendue à Aguiléra, Vannes pourrait venir s'imposer pour conserver sa première place et enfoncer Biarritz dans la crise.

Notre pronostic : victoire de Vannes