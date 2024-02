Agen revient dans la course à la montée, en dominant des Grenoblois transparents

Pro D2 - Duel entre récents pensionnaires du Top 14, ce vendredi soir à Armandie, pour le compte de la 21ème journée, entre le SU Agen et le FC Grenoble. La deuxième attaque de Pro D2 a été muette dans le Lot-et-Garonne, réduite à 3 petits points marqués, et complètement écrasée par des Agenais efficaces (40-3). Le SUA n'a pas été extraordinaire mais préserve son invincibilité à la maison. Cette victoire bonifiée les ramène à portée du top 6.

Dans son stade Armandie, le SU Agen a largement dominé Grenoble et n'a pas laissé une once de suspense (40-3). Les Agenais étaient déjà en position de bonus offensif après une demi-heure de jeu et l'ont conservé face à des Isérois qui n'ont eu qu'une maigre pénalité pour ne pas terminer la rencontre sans point marqué. Longtemps dans le ventre mou, Agen a désormais la 6ème place en vue.

Grenoble sans aucune inspiration

Les Isérois avaient pourtant démarré la rencontre pleins de bonnes intentions, en s'aidant du jeu au pied pour occuper le terrain adverse. Des espoirs douchés par les Agenais qui concrétisaient leur première offensive. Après une touche dans les 22m, Lamoulie était décalé après une redoublée de ses coéquipiers. Sans adversaire direct, il avançait jusqu'à l'en-but. L'arbitrage vidéo confirmait son essai, marqué en deux temps (5-0, 6ème). Thomas Vincent tentait d'y aller de son essai, mais ne pouvait aplatir, gêné par la défense de Couilloud (8ème). L'ouvreur était cependant à la passe décisive pour Clément Garrigues, après un long travail de leurs avants (12-0, 20ème).

Le troisième essai ne tardait pas à intervenir. Malgré des en-avants de part et d'autre, à cause du vent et de la pluie, les deux équipes n'hésitaient pas à avancer ballon en main. Mais surtout au pied. Les Grenoblois perdaient la possession. Ballon rapide d'attaque, Vincent tapait un par-dessus qui n'était pas capté. Théo Belan avait suivi et s'emmenait le ballon avant d'aplatir entre les poteaux (19-0, 29ème). Le FCG était sous l'eau, incapable de pénétrer dans les 22m adverses. Il fallait une pénalité lointaine pour que Trouilloud débloque le compteur (19-3, 34ème). Les seuls points de son équipe dans le match.

Sans forcer, Agen écrase tout

Duputs prenait un carton jaune avant la mi-temps du côté du SUA, mais cela ne stoppait absolument pas leur avancée. Après une touche dans les 22m, le ballon circulait à la recherche d'une faille. Lamoulie la trouvait après un bon décalage de Bonnet (26-3, 46ème). Un doublé pour l'arrière. Cela provoquait un sursaut d'orgueil pour Grenoble, qui amorçait une longue séquence après un ballon volé en touche, mais cela ne donnait rien. Agen remontait le terrain, Vincent trouvait un 50-22. De quoi revenir haut sur le terrain, et permettre à l'ouvreur de marquer son essai, après un par-dessus au pied de Garrigues (33-3, 58ème).

Les changements ne modifiaient rien au cours de la rencontre pour le FCG, trop lent, en plein non-match. En un coup de pied, Idjellidaine amenait le jeu dans les 22m de Grenoble. Et après plusieurs minutes de percussions des avants, et deux pénalités jouées à la main, Volavola servait Henry Purdy d'une passe aveugle, et il concluait le tableau d'affichage (40-3, 78ème). Un tableau lourd pour Grenoble, mais qui reflète bien la rencontre. Agen passe devant son adversaire et approche du top 6, mais pour cela, il faudra enfin gagner en déplacement. Cela tombe, bien, il y en a deux qui se profilent en mars, à Montauban et à Brive.