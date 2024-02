Renforcés par l’arrivée de leur bourreau du dernier tir de barrage en date, les Berjalliens cependant n’ont plus le moindre droit à l’erreur, à plus forte raison à domicile et face à un concurrent direct de fort belle envergure.

L’hiver n’est même pas terminé que l’envoûtant parfum de la phase indéfectiblement rattachée au printemps enivre déjà plus d’une narine. Dans le Nord-Isère où un certain Antoine Renaud, cinq après une parenthèse refermée au profit de... Blagnac en quart de finale du Trophée Jean-Prat, est attendu comme l’homme providentiel de service, on pense à juste titre être dans les clous pour une mainmise sur le sixième et dernier sésame de barragiste. Pour ce faire, se rapprocher de Suresnes constituerait une très, très bonne opération. Au match aller, un écart équivalent à une toute petite transformation "de rien du tout" avait clôturé les débats entre ces deux prétendants affichant des trajectoires différentes. L’autre représentant francilien n’aura pas besoin, pour les raisons que tout le monde connaît, de se rendre en banlieue toulousaine. On le répète, Massy, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, est actuellement trop loin du compte pour espérer un miracle. Néanmoins, après avoir éliminé selon toute vraisemblance Bourg-en-Bresse de la course à la qualification, l’ancien pensionnaire de l’échelon supérieur n’a plus qu’à croiser les doigts pour qu’un nouveau ralentissement se produise devant lui. Il faut pour cela que Hyères-Carqueiranne accomplisse un nouvel exploit. Peu probable, au demeurant.

Albi - Carcassonne, duel décisif

Non seulement les Varois ont puisé au plus profond de leurs ressources, samedi dernier, pour freiner l’élan albigeois, mais Périgueux, on s’en souvient, a grillé son unique joker lors de la réception de Tarbes, il y a quinze jours. Mine de rien, le tout premier lauréat de l’histoire de la Nationale 2 reste sur deux revers, ce qui ne lui était arrivé qu’une seule fois cette saison. Ainsi, au dernier déplacement de l’année civile 2023 en avait succédé un deuxième, du côté de Nice. Un leader que l’on va retrouver justement sur ses terres face à un hôte dont les actions ne sont pas, ou plus, c’est selon, au zénith. Chambéry, qui avait commencé 2024 en fanfare en totalisant aux dépens de Hyères-Carqueiranne, n’a plus goûté depuis aux joies du succès, celui obtenu sur tapis vert suite à la défection blagnacaise n’ayant aucune portée significative. Tandis que Bourg-en-Bresse et Tarbes en découdront pour l’honneur et que Vienne peaufinera sans pression sa préparation de l’access match tant Narbonne fait figure de favori, le point chaud du week-end nous conduira en Occitanie.

Albi - Carcassonne, voilà bien une affiche rédigée en lettres majuscules à défaut d’être capitales. Les proches voisins du Tarn et de l’Aude disputeront, sauf énorme surprise, la phase finale. En revanche, leurs rangs de sortie respectifs sont loin d’être gravés dans le marbre. Un exploit visiteur, et tout serait à refaire ou presque côté albigeois en vue d’une qualification directe. Un succès d’Albi, et Carcassonne serait un peu plus encore sous la menace de ses poursuivants. Dire que l'on piaffe d'impatience en attendant le verdict du derby en question relève du plus doux euphémisme !