Auteurs d'une très grande prestation face à l'Australie en demi-finale, les Bleues de France 7 entendent continuer sur cette lancée en finale pour remporter leur premier Sevens Series. Ce sera face à la Nouvelle-Zélande, une équipe "largement à notre portée", dixit Séraphine Okemba.

Séraphine Okemba : « Notre mot d'ordre, c'est d'être une marée bleue »

« Notre mot d'ordre, c'est d'être une marée bleue avec de l'agressivité offensive et défensive. On sait qu'un petit relâchement peut se payer très cher. ll fallait mettre toute l'énergie possible. On devait tout donner jusqu'au coup de sifflet final. Maintenant, la Nouvelle-Zélande est une très belle équipe mais elle est, à mon sens, largement à notre portée. On va se focaliser sur nous. Il y a encore eu trop de points laissés en route. Avant de parler de la Nouvelle-Zélande, il faut mettre notre jeu et notre état d'esprit en place. On s'arrache tous les jours pour aller chercher cet or. Il ne faut pas que l'on se change, quel que soit le scénario. »

Anne-Cécile Ciofani : « Les finales, on n’aime pas les perdre »

« C’est le genre de match auquel on veut prétendre, c’est pour répondre présent dans ces moments que l’on s’entraîne. Aujourd’hui, ça paye. Ce n’est pas la première fois qu’on bat les Australiennes. Mais là, on le fait au bon moment. On est ravi de la prestation, même s’il y a toujours des petits réglages à revoir. On sait que face à cette équipe, on a toujours de peu de ballons. Nous avons tout mis en œuvre pour avancer quand on l'avait et pour les faire reculer en défense. Cette dernière séquence défensive montre toute la rigueur et le caractère de cette équipe. On ne lâche jamais rien. Il le fallait face à cette Australie qui aime conserver le ballon. On est arrivé à garder la tête froide et, malgré les faits de jeu, à ne pas péter un câble. Nous avons su nous faire confiance et être connectées. Une finale, ça ne se perd pas. On n’aime pas les perdre. On connaît nos capacités, on sait qu’on peut les battre.»