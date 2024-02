Avec la victoire des garçons face à l'Irlande en quart de finale et celle des filles contre le Brésil au même stade, les deux équipes de France de rugby à 7 sont qualifiées pour les demi-finales. Découvrez le programme qui attend les deux équipes à Vancouver !

Alors que la France n'avait pas réussi ses premières étapes sur le circuit mondial de rugby à 7, Antoine Dupont est passé par là et voilà les Bleus propulsés en demi-finale de l'étape de Vancouver.

Après trois premiers matchs de poule remportés (respectivement face aux USA, aux Samoa et à l'Australie), les Bleus affrontaient l'Irlande pour une place en demi-finale, jamais atteinte encore cette saison. Une partie particulièrement tendue puisque l'habituel capitaine du XV de France Antoine Dupont a libéré les siens dans les derniers instants. Les coéquipiers de Paulin Riva affronteront donc les Néo-Zélandais pour une place en finale. Un match qui aura lieu ce dimanche soir à 22h07 (heure française). Alors qu'un peu plus tôt dans la soirée (21h45), les Américains et les Argentins joueront l'autre demi-finale. Si les Bleus venaient à s'imposer ils joueraient leur finale lundi à 2h23 du matin.

Demi-finale (1) : USA - Argentine (21h45)

Demi-finale (2) : France - Nouvelle-Zélande (22h07)

Finale : vainqueur demi-finale 1 - vainqueur demi-finale 2 (2h23)

Les Bleues face à leur bête noire

Les Bleues de Anne-Cécile Ciofani joueront elles aussi les demi-finales. Avec trois victoires en poule face au Canada, à l'Espagne et à la Grande-Bretagne, les filles du 7 se sont assez facilement qualifiées pour les quarts de finale. Une nouvelle victoire pleine de caractère contre le Brésil (24 à 7). Elles retrouveront donc les demi-finales. Un stade de la compétition où elles vont retrouver les Australiennes, premières mondiales, qui les ont battues lors des deux premières étapes de la saison (au Cap et à Dubaï). Cette rencontre aura lieu à 21h23 (heure française). Alors que le Canada et la Nouvelle-Zélande joueront de leur côté leur demi-finale à 21h01. La potentielle finale se tiendrait ce lundi à 1h43 du matin.