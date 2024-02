Déjà qualifiées pour les quarts de finale de l'étape de Vancouver, les Bleues, en battant la Grande-Bretagne (31-10), se sont assurées de finir en tête de leur poule et devraient ainsi bénéficier d'un meilleur tirage. 1h39

Décidément, elles font les choses au sérieux ! Les Bleues ont remporté une troisième victoire dans la phase de poule, dans le cadre de l'étape de Vancouver du circuit mondial. Okemba, Jason puis Grisez ont permis à la sélection à VII de prendre le large dès la mi-temps (5-17).

En deuxième période, la dynamique était similaire, avec un nouveau tchic tchac de Joanna Grisez sur le couloir droit pour aggraver la marque. Par la suite, Anne-Cécile Ciofani repiquait elle intérieur pour prendre l'intervalle. La Grande-Bretagne, dépassée et d'ailleurs dernière de la poule, sauvait l'honneur en fin de match (10-31).

Déjà qualifiées en quart de finale avant cette rencontre, les femmes de David Courteix se retrouveront face au Brésil, deuxième de la poule A. En cas de qualification, elles affronteront l'Australie ou les Fidji. Les autres quarts de finale dans l'autre partie de tableau opposent Etats-Unis et Canada, et Nouvelle-Zélande et Espagne.