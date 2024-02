Le quart de finale du Vancouver Sevens entre la France et l’Irlande a offert un suspense total auquel a mis fin Antoine Dupont par un essai libérateur après la sirène (12-5). Les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande pour une place en finale (22h07, heure française), ce dimanche.

Antoine Dupont avait à peine dû en rêver et, pourtant, il l’a fait : au terme d’une partie acharnée et on ne peut plus tendue face à l’Irlande, ce samedi, le tout nouvel international à VII a inscrit l'essai de la qualification pour les demi-finales du Vancouver Sevens. Avec un départ petit côté, derrière sa mêlée, sur une situation de supériorité numérique. Son deuxième essai sur le circuit mondial, en position de "9", restera dans les mémoires.

“Je l’avais annoncé, en riait Varian Pasquet depuis les coursives de la BP Place. C’était à l’instinct, comme il l’avait déjà fait dans tant de matchs.” Le talent a parlé. L’intelligence situationnelle aussi : “C’était celui qui sentirait le coup qui allait le tenter. C’est Toto qui était le premier porteur. Il a montré l’étendue de son talent.” Entré en jeu à cinq minutes du coup de sifflet final, le Toulousain a apporté , dans un moment décisif, cette expérience et cette vista que le VII de France était en droit d’attendre de lui. Avant cela, il s'était montré particulièrement agressif en défense pour repousser les assauts d'Irlandais campant dans le camp tricolore après les cartons de Rayan Rebbadj et Jefferson-Lee Joseph.

“La Nouvelle-Zélande ? On y va la tête haute”

“Merci à Toto et merci à toute l’équipe”, s'exclamait Varian Pasquet, à juste titre. Au-delà de l’étincelle finale d’Antoine Dupont, les hommes de Jérôme Daret, marqueurs du premier essai par Jordan Sepho avant la pause, ont su traverser leur double infériorité numérique du second acte sans trop de dommages. “Jouer à six, on le travaille à l’entraînement. À cinq, on l’avait déjà connu mais on ne peut jamais être serein même si on a vécu la situation. C’était chaud et l’équipe s’en tire à très bon compte. Les gars ont bossé comme des acharnés.” Pour dominer ces Irlandais qui les avaient éliminés en Australie, à ce stade de la compétition, fin janvier : “Ça fait très plaisir de les battre eux, spécialement. On avait quelques rêves à Perth et ils nous les ont ôtés. C’est une belle revanche. On va pouvoir prendre d’autres revanches.”

Auteurs d'un sans-faute jusqu'alors, Paulin Riva et ses partenaires vont désormais se confronter à la Nouvelle-Zélande, tombeuse des Fidji au terme d’un quart spectaculaire : “Les Néo-Zélandais nous ont enlevé pas mal de médailles et de podiums la saison passée. On y va la tête haute. Ça ne nous fait pas peur.” Médaillé d'argent en 2019 et 2023 en Colombie-Britannique, France 7 semble avoir quelque chose en plus à faire valoir cette année.