Auteur d'un bel essai en deuxième période de la dernière victoire en poule face à la Grande-Bretagne (31-10), ce samedi, à Vancouver, Anne-Cécile Ciofani se projette avec confiance mais aussi vigilance sur le défi inédit qui les attend, en quart de finale, face au Brésil (1h39, ce dimanche matin, heure française).

Vous signez encore un sans-faute dans cette phase de poule. Que vous inspire cette régularité ?

C’est l’idéal de sortir des poules à la première place. Ça donne une certaine forme de confort. C’est dans nos habitudes mais maintenant il faut aller au bout. Nous ne devons pas nous en contenter. On sait que chaque match est différent et que le niveau ne fait que monter. On le voit bien en se retrouvant en quart de finale face au Brésil. C’est inédit par rapport aux tableaux habituels.

Lors de la première journée, David Courteix nous disait que vous deviez parvenir à être imperturbables quel que soit le contexte. Face à un adversaire aussi surprenant, ce sera un bon test en l’occurrence...

Absolument. Il ne faudra pas tomber dans la facilité sous prétexte que sur le papier, on est censé être meilleures. Il n’y a pas de petites équipes en rugby, encore moins au VII. N’importe quelle sélection peut l’emporter, quoi que puisse en dire le classement.

Est-ce une surprise pour vous de retrouver le Brésil à ce stade de la compétition ? Connaissez-vous bien cette sélection ?

Je ne les connais pas du tout mais elles font leurs preuves depuis le début de la saison. Et même sur les dernières années, elles ont été surprenantes. On sait qu’elles ne lâchent rien et qu’elles ont un beau rugby.