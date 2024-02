Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 16ème journée de Top 14. Pour la première rencontre du week-end, Montpellier reçoit l'Aviron Bayonnais. Peut-être l'occasion pour le MHR de sortir de la zone rouge.

Montpellier plus relégable au bout de la 16e journée ? C'est un scénario possible pour les Héraultais. Après un mauvais début de saison, le club s'est réveillé et enchaîne les bonnes performances. Avec trois victoires lors des cinq derniers matchs, le MHR est proche de la sortie de la zone rouge. Montpellier compte seulement un point de retard sur l'USAP, 12ème. Une victoire ce samedi à domicile serait une grande avancée pour ne plus être relégable.

Bayonne est dans le ventre mou mais ne se laisse pas distancer. Pour éviter de se rapprocher des derniers au classement, les Basques doivent se réveiller à l'extérieur. S'ils sont impériaux à Jean Dauger, c'est loin d'être le cas sur la pelouse de ses adversaires. L'Aviron Bayonnais n'a remporté aucun match à l'extérieur cette saison en Top 14.

La rencontre se jouera au GGL Stadium.

L'arbitre de la rencontre sera Mathieu Reynal.