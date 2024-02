La fédération de rugby des Samoa a publié une offre d'emploi pour le poste de sélectionneur de son équipe nationale. Une fonction pourtant encore occupée par Seilala Mapusua, sous contrat jusqu'à la fin 2024.

Vous êtes entraîneur de rugby et vous rêvez d'une expérience à l'étranger ? Munissez-vous de votre CV, préparez-vous une lettre de motivation et rendez-vous sur le compte Facebook des Manu Samoa. Voilà une façon bien originale de chercher un nouveau sélectionneur. La fédération samoane de rugby a publié une offre d'emploi sur le réseau social pour trouver un nouveau coach pour son équipe nationale. "L'objectif premier de ce rôle est de conduire le Manu Samoa au succès sur la scène internationale de rugby. En tant que personne désignée, vous aurez la responsabilité de sélectionner et d'entraîner l'équipe pour atteindre un niveau d'excellence (...). Vous superviserez tous les aspects de la sélection d'équipe, du jeu et des activités d'entraînement", a écrit la fédération des Samoa sur son mur Facebook.

Seilala Mapusua encore sous contrat

Une offre d'emploi qui étonne, donc, sur le fond autant que sur la forme, puisque l'équipe avait réalisé une belle Coupe du monde sous la houlette de Seilala Mapusua. Les coéquipiers de Duncan Paia'aua étaient passés tout proche de l'exploit face à l'Angleterre (18-17) et avaient également réalisé une belle performance contre l'Argentine (19-10). Les Samoans avaient aussi écrasé le Chili 43-10. Contacté par le média RugbyPass, Seilala Mapusua a tenu à préciser qu'il était encore sous contrat avec la fédération et "qu'il travaillait encore sur le programme de cette année".

La star nationale, Pat Lam est évidemment un nom qui revient beaucoup chez les fans des Manu Samoa pour prendre la suite, mais l'ancien troisième ligne est encore sous contrat avec les Bristol Bears où il est directeur du rugby.