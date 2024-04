Le Pasifika Rugby a intronisé les sept premiers joueurs de son Hall of Fame. Un projet ayant pour but de mettre en lumière le formidable vivier que constitue la région.

Rendre hommage aux "plus grands joueurs, entraîneurs et contributeurs" du Pacifique. C'est la raison d'être du Pasifika Rugby Hall of Fame, qui a dévoilé sa première promotion jeudi 28 mars :

Seiuli Fiao’o Fa’amausili, talonneuse All Black (52 sélections) d'origine samoane encore en activité.

Peter Fatialofa, pilier samoan (34 sélections) mort en 2013 à 54 ans.

Brian Lima, trois-quarts centre samoan (65 sélections).

Jonah Lomu, ailier All Black (63 sélections) d'origine tongienne et samoane mort 2015.

Waisale Serevi, demi d'ouverture fidjien (38 sélections et 160 caps avec la sélection de rugby à 7).

George Smith, troisième ligne aile australien (111 sélections) d'origine tongienne.

Bryan Williams, ailier All Black (38 sélections) d'origine samoane.

— Pasifika Rugby Hall of Fame (@pasifikaHOF) March 27, 2024

Parmi les septs joueurs intronisés, on retrouve notamment la légende All Black Jonag Lomu, d'origine tongienne du côté de son grand-père et d'origine samoane par sa grand-mère. Souvent considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby, il est l'un des symbole de l'apport des joueurs originaire du pacifique au sein des grandes nations du monde du rugby.

Les joueurs originaires du pacifique font les beaux jours des sélections européennes. On pense notamment aux quatre français originaires du pacifique qui ont pris part à la Coupe du Monde : Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Sipili Falatea et Yoram Moefana ou au centre de l'Irlande Bundee Aki.