Lima Sopoaga se pose en défenseur des "petites" nations. Avec l'officialisation de la Nations Cup à partir de 2026, celles-ci se sentent lésées de la formule de la compétition. Le Samoan parle d'un véritable "crève-cœur".

La Nations Cup connaît des premiers jours d'existence mouvementés. Quelques heures seulement après son officialisation, dans une compétition désavantageant par sa structure les nations du Tier 2, le Samoan Lima Sopoaga s'est fendu d'un long message sur ses réseaux sociaux. Dans celui-ci, l'ancien joueur du Lou exprime toute sa tristesse par rapport à ce format : "Cette décision entrave non seulement nos progrès, mais renie l'esprit d'inclusion que le rugby est censé représenter."

La principale raison de sa déception est simple : l'exclusion des Samoa et des Tonga de la première division mondiale, au détriment du Japon et des Fidji. Vendue comme étant une ouverture aux plus "petites" nations du rugby, la Nations Cup est en réalité une compétition qui prône l'entre-soi du rugby mondial, ce qui désole l'ouvreur : "La Nations Cup était supposée être une lueur d'espoir pour les petites nations du rugby. Nous offrir la possibilité de défier les géants de ce sport et de montrer au monde de quoi nous sommes capables. Nous étions impatients de défier les All Blacks, les Springboks et les Wallabies. Mais nos rêves ont été brisés."

Un crève-cœur pour notre avenir

Avec un système d'accession qui ne débutera qu'en 2030 (!), les pays de l'échelon supérieur se savent à l'abri pour de nombreuses années. Une décision qui ne passe pas pour l'ancien All Black : "C'est un crève-cœur pour notre avenir. Cette décision protège leurs compétitions mais cela se fait au détriment des petites nations. Ces décisionnaires ont besoin de se rappeler que le cœur du jeu est dans la diversité de ses participants".

En défenseur de toutes les nations qui se sentent désavantagés par cette nouvelle compétition, Lima Sopoaga termine son discours avec un message fort : "Nos rêves ne valent pas autant que ceux des grandes nations. Nous ne demandons pas de la charité. Nous demandons des armes égales pour lutter et défendre nos valeurs sur le terrain. Et ainsi développer ce sport dans nos nations".