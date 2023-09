Une semaine après les 4 autres équipes de leur groupe (D), les Samoa sont entrés dans la Coupe du monde 2023 de la meilleure des manières en s'imposant face au Chili avec le bonus offensif (43-10). Contrat rempli pour les Manu Samoa, malgré une première mi-temps poussive.

Ils devaient être impatients de participer à la fête. Huit jours après l'ouverture de la Coupe du monde 2023 au Stade de France à Paris, les Samoans ont enfin démarré leur tournoi dans un Matmut Atlantique de Bordeaux plein qui a donné de la voix dès le coup d'envoi en début d'après-midi. Sûrement crispés par l'enjeu et l'attente, les joueurs du Pacifique ont mis quarante minutes avant de rentrer dans leur rencontre, bousculés par des Chiliens joueurs, parfois à l'excès, et qui ont payé cher leur indiscipline.

Après trois premières minutes où les Samoans ont fait preuve de maîtrise, avec notamment une récupération de McFarland sur le coup d'envoi donné par son ouvreur, récompensées par 3 points, le public bordelais pouvait légitimement imaginer une rencontre à sens unique comme la Coupe du monde peut l'offrir lors de sa phase de poule. Une pensée qui n'a pas dû parcourir les travées girondines bien longtemps, tant la réaction chilienne ne s'est pas fait attendre. Après un intervalle qu'il avait lui-même créé d'une feinte de passe, Fernandez s'en va côté gauche. Une percée qui a permis aux Chiliens de se rapprocher de la ligne samoane, avant de la dépasser grâce à une percussion de Dittus, le pilier de Périgueux (3-7, 6e).

Des "Condores" au contact en première mi-temps

Un essai couplé d'un carton jaune pour Seuteni, pris par la feinte de Rodriguez et qui est allé s'empaler sur le pauvre Garafulic sans ballon. À 14 contre 15 et menés dès l'entame, les Samoans étaient dans le piège chilien, le même qui avait fait douter les Japonais une semaine auparavant. C'est finalement sans briller et en profitant des innombrables fautes des Chiliens que les Manu ont réussi à repasser devant grâce au pied de leur ouvreur Leali'ifano, qui disputait sa première Coupe du monde avec les Samoans, après deux éditions disputées avec le maillot des Wallabies (12-10, 36e).

Si l'indiscipline (8 pénalités concédées) a été le point noir de la première période chilienne, les Sud-Américains se sont rattrapés avec une activité de tous les instants et une défense qui paraissait impénétrable pour des Samoans trop brouillons qui ont gâché de précieuses munitions par trop de fautes de mains. À la pause, ce sont les Condores qui avaient le plus franchi la ligne d'avantage (27 v 24), battus de défenseurs adverses (13 v 9) et gagné de rucks (41 v 34). Il était difficile de croire que les Chiliens disputaient là leur première Coupe du monde face à une nation deux fois quart de finaliste.