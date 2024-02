Posolo Tuilagi s'est entraîné avec les titulaires ce mardi après midi. Remplaçant lors des deux premiers matchs de l'équipe de France, le deuxième ligne pourrait connaître sa première titularisation face à l'Italie, dimanche.

L’équipe de France a démarré sa semaine par son entraînement ouvert à la presse ce mardi après-midi, et surprise, dans cette séance dans laquelle Fabien Galthié a l’habitude d’abattre ses cartes, le jeune seconde ligne Posolo Tuilagi portait la tunique de titulaire du numéro 5. Paul Gabrillagues, qui tenait le poste le match précédent en Ecosse, aprés avoir évolué à gauche de la seconde ligne contre l’Irlande, a évolué avec le groupe des remplaçants.

Très bon face à Paris

Alors qu’il n’était pas placé sur la liste des dix-neuf joueurs protégés, et qu’il a disputé l’intégralité de la rencontre de Top 14 contre le Stade-Français samedi dernier, Posolo Tuilagi pourrait donc connaitre sa première titularisation. Sa trés bonne prestation à Jean-Bouin at-elle jouée pour lui ? Ou Fabien Galthié cherche t-il à densifier son paquet et son axe droit pour mettre les Italiens sur le reculoir ? Les deux autres changements par rapport au match en Ecosse étaient plus attendus.

Cros en numéro 8

Le Toulousain François Cros portait la chasuble de numéro 8 en remplacement de Grégory Alldritt, forfait sur blessure, tandis que le Rochelais Paul Boudehent portait celle de numéro 7. Autre nouveauté par rapport à la semaine précédente, Alexandre Roumat s’entraînait avec une chasuble de troisième ligne, et non plus celle d’un seconde ligne.

La compo probable des Bleus 15. Ramos ; 14. Penaud 13. Fickou 12. Danty 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Cros, 6. Boudehent ; 5. Tuilagi 4. Woki ; 3. Atonio 2. Mauvaka 1. Baille.

Les Français défieront les Italiens, dimanche à Lille, pour tenter de décrocher une deuxième victoire dans ce Tournoi des 6 Nations.