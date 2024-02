Auteur d'un essai et d'une passe décisive, Samuel Ezeala a grandement participé à la victoire de Pau sur la pelouse de l'UBB. Il est l'Oscar de la semaine Midi Olympique.

Ce n’était, a priori, pas un match pour un ailier. La Section paloise a défendu, beaucoup, alors Samuel Ezeala a fait beaucoup de courses de l’ombre, a travaillé à couper les espaces avec sérieux, assénant notamment un bon plaquage offensif pour stopper une vague bordelaise se rapprochant dangereusement de l’en-but en cours de première période. Samuel Ezeala n’a donc pas beaucoup vu le ballon à Chaban-Delmas mais les supporters ont bien trop vu Samuel Ezeala. En effet, l’ailier béarnais n’a effectué que quatre courses. Cela a été suffisant pour donner une avance confortable à son équipe. Sur le premier essai, il se proposait au soutien de Jack Maddocks après un jeu au pied hasardeux de l’UBB.

Bordeaux n'a pas confirmé son beau succès sur la pelouse de Toulon avec une défaite à domicile contre Pau. Accrocheurs et solides en défense, les Palois se relancent après quatre défaites de rang en championnat.



L’ancien Clermontois accélérait, feintait la passe vers l’extérieur pour fixer Romain Buros avant de se jouer de Mateo Garcia en réussissant une passe après contact pour Axel Desperes qui pouvait filer derrière la ligne sans opposition. Samuel Ezeala était ensuite récompensé de son investissement défensif en lisant parfaitement le jeu adverse juste avant la pause. Il surgissait pour intercepter une passe double sautée de Mateo Garcia, s’offrant ainsi une course en solitaire de cinquante mètres avant d’inscrire son cinquième essai de la saison. Samuel Ezeala, qui va quitter la Section dans quelques mois après seulement une saison, démontre en tout cas qu’il est concentré sur la fin de son aventure paloise, conscient qu’il doit certainement beaucoup à Sébastien Piqueronies et son staff puisqu’il a déjà plus joué cette saison que lors de sa dernière année à Clermont. Il est surtout considéré comme une pièce importante du puzzle béarnais. Une confiance qui lui permet de briller.