L'Irlande et l'Angleterre qui sont pour l'instant les seules équipes à compter deux victoires, pourraient se rencontrer pour une victoire finale dans le tournoi. Une partie qui aura lieu à Twickenham et qui pourrait bien ressembler à une finale.

D’accord on anticipe un peu. Mais à l’heure où on écrit ces lignes, l’Irlande et l’Angleterre sont les deux seules nations à compter deux victoires en deux matchs. Les deux seules équipes à être candidates potentielles à un grand chelem. Elles doivent se rencontrer le 9 mars à Twickenham. Mais entre-temps, l’Angleterre se rendra en Écosse et l’Irlande recevra les Gallois. Voir les Irlandais à deux victoires en deux matchs n’est pas une vraie surprise tant cette équipe traverse une période bénie. Le deux sur deux des Anglais n’est pas étonnant non plus car le XV de la Rose a rencontré les deux équipes présumées les plus faibles du Tournoi 2024 : l’Italie et le pays de Galles. Mais les deux victoires des hommes de Steve Borthwick ont été tirées par les cheveux, ils ont encaissé trois essais à Rome, (contre deux marqués). Et face des Gallois à Twickenham, ils étaient menés à la mi-temps, ils l’étaient encore à dix minutes de la fin. Ils ont fait match nul deux à deux en termes d’essais. Ils ont dû jouer à quinze contre treize pendant cinq minutes après deux cartons jaunes, ce qui est à la fois héroïque et problématique. Il est sûr que la démonstration des Irlandais face aux Italiens avait une autre allure (36-0 avec six essais et un adversaire qui n’a même pas vraiment retardé l’échéance).

L’Irlande mène 4 à 0 dans la série des confrontations

Bref, les deux équipes n’ont pas du tout les mêmes certitudes sur leur jeu. Les Irlandais semblent clairement les plus forts, mais les Anglais se sont faits malgré eux une spécialité de collectionner les succès de raccroc. On l’a vu lors de la dernière Coupe du monde où les Blancs se sont retrouvés en demi-finale, alors que les Verts étaient remontés dans l’avion depuis une semaine. Des Ford, des Itoje, des George savent se retrouver pour se hisser au plus haut niveau, même dans des collectifs balbutiants. Parce qu’effectivement, ce XV de la Rose a du mal à produire des séquences de haut vol.

Sur un plan historique, la tendance est favorable aux Irlandais qui ont gagné les quatre dernières confrontations entre les deux équipes, trois dans le Tournoi et un en préparation de Coupe du monde.

Mais dans les années 70, ils étaient montés à cinq succès consécutifs, un record que les hommes d’Andy Farrell semblent capables d’égaler.