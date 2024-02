Le centre a été l’un des grands acteurs de la victoire des Lyonnais. À 31 ans, Semi Radradra a montré qu'il était loin d'avoir dit son dernier mot en éclaboussant Gerland de son talent.

Si Baptiste Couilloud a encore fait lever la foule à Gerland, un autre homme a été ô combien important dans cette victoire face aux Rochelais. Il se nomme Semi Radradra. Inutile de faire les présentations et si certains en doutaient à l’annonce de son retour en France, non le Fidjien n’a rien perdu de son talent et fait encore trembler les défenses. À 31 ans, le colosse de 105kg impressionne toujours. C’est simple, face au Stade Rochelais, le centre n’a eu de cesse de mettre les siens dans l’avancée, se trouvant au cœur de chaque offensive lyonnaise.

Toujours aussi à l’aise quand il s’agit de lâcher une passe après-contact ou une chistera venue d’ailleurs après un beau slalom dans la défense, le Fidjien s’est encore joué de ses adversaires du jour battant un nombre de défenseurs impressionnant sur la majorité de ses courses ballons en mains. Onze plaquages cassés en autant de courses, le bilan comptable ne pouvait sans doute pas être plus clair. Il a accumulé les percées en étant notamment décisif sur le premier essai de Couilloud (27e). Après un nouveau franchissement d’une facilité déconcertante où il ne faisait qu’une bouchée de trois Rochelais, Radradra donnait à son demi de mêlée pour permettre aux Lyonnais de recoller au score.

Rapidement mené au score, le Lou a renversé La Rochelle pour finir par s'imposer à Gerland#LOUSR



Le film du match > https://t.co/HaWZzjYNpu pic.twitter.com/yJgeGbpyTu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 17, 2024

Précieux aussi en défense

Et le Fidjien n’a pas été précieux qu’offensivement puisqu’il permettait au Lou de récupérer un ballon important à quelques mètres de son en-but (30e), alors que les hommes de Ronan O’Gara avaient tout pour s’offrir un nouvel essai. Sous les ballons hauts le centre répondait également présent souvent visé par les Rochelais sur leurs renvois. Et au fil des minutes, quand on se demandait où était passé Radradra, un nouveau franchissement du Fidjien sautait aux yeux. Dans tout ça, une seule pénalité concédée pour une faute dans un ruck dont on ne peut lui tenir rigueur.

Dans le festival des trois-quarts lyonnais qui avaient tous du feu dans les jambes ce samedi après-midi, Semi Radradra a été omniprésent et a en plus tenu cette cadence infernale sur la durée à l'image de cette dernière percée à la 75ème minute de jeu qui n'allait malheureusement pas au bout. Alors, non, l'international fidjien n'a pas dit son dernier mot en brillant encore et toujours.