Il était attendu. Après avoir obtenu son visa, l’international fidjien Semi Radradra est arrivé à Lyon le week-end dernier. Cette semaine, le joueur de 30 ans est intégré à l’entraînement collectif du Lou.

Bonnet noir vissé sur la tête, Semi Radradra participe aux divers ateliers et découvre donc ses nouveaux partenaires.

L’international fidjien Semi Radradra s'est entraîné avec le LOU. Midi Olympique.

« Nous sommes très contents qu’il soit arrivé, indique le manager Fabien Gengenbacher. Il a un peu le décalage horaire dans les pattes, avec quelques difficultés à dormir pour le moment. Il doit désormais appréhender et ingurgiter tout ce qui est lié au plan de jeu et aux annonces, et qu’il se fasse au travail avec ses coéquipiers ». Une masse importante d'informations à intégrer pour le néo-Lyonnais.

Avant sa coupure et son attente liée à son visa, Semi Radradra restait sur 4 rencontres de Coupe du monde, trois disputées à l’aile et une au centre. Son dernier match s’est joué le 15 octobre face à l’Angleterre. A voir si le staff décidera de l'intégrer au groupe élargi pour le voyage à Castres afin de l’intégrer encore plus vite dans son nouvel environnement.