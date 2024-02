Auteur d'un doublé qui a fait un bien fou à son équipe, le capitaine Baptiste Couilloud a porté à bout de bras son équipe, où Radradra et Ioane se sont aussi distingués tandis que, côté rochelais, deux boulettes de Jules Favre ont coûté très cher dans le money-time.

Les tops

Baptiste Couilloud

Alors qu'il avait déjà été un des rares Rhodaniens à relever le combat à Clermont la semaine dernière, le capitaine du Lou s'est de nouveau avéré l'un des éléments moteurs de son équipe. Parce qu'il a inscrit ses 58e et 59e essais en 149 matchs sous le maillot de son club formateur, mais pas seulement... Danger constant pour les lourds avants rochelais sur les bords de ruck (quel exploit en solitaire à la 46e), soutien permanent pour ses trois-quarts (comme sur son premier essai à l'intérieur de Radradra), auteur de plusieurs franchissements qui auraient mérité meilleur sort, Baptiste Couilloud s'est aussi démené comme un beau diable en défense, rattrapant des coups aux quatre coins du terrain lorsque le premier rideau des siens s'avérait dépassé. Un match quatre étoiles du capitaine, qui a remporté haut-la-main son duel avec l'ex-all black Tawera Kerr-Barlow.

Monty Ioane et Semi Radradra

Souvent critiqués dans les tribunes de Gerland depuis leur arrivée entre Rhône et Saône, les internationaux fidjien et italien ont réalisé leur meilleur match de puis le début de la saison. Concernant Ioane, celui-ci avait déjà repris des couleurs depuis le début du Tournoi. De quoi inciter Fabien Gengenbacher à lui faire battre le fer pendant qu'il était chaud. À raison tant l'ancien joueur du Stade français s'est aéré détonant, et surtout très juste dans ses interventions, à l'image de sa contre-attaque de la 73e qui fut l'ultime tournant du match, alors que les Rochelais poussaient fort. Quant à Radradra, dont la complicité avec Couilloud saute aux yeux, celui-ci a pesé de tout son poids sur le milieu du terrain rochelais qui eut un mal fou à le canaliser. Le Lou peut s'en féliciter...

Rapidement mené au score, le Lou a renversé La Rochelle pour finir par s'imposer à Gerland#LOUSR



Le film du match > https://t.co/HaWZzjYNpu pic.twitter.com/yJgeGbpyTu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 17, 2024

Levani Botia

Si les Rochelais sont si longtemps restés dans le match malgré une globale domination lyonnaise, c'est en grande partie grâce à leur supériorité dans le jeu au sol, où ils ralentirent et confisquèrent un nombre conséquent de ballons à leurs adversaires. Un art dans lequel le troisième ligne Levani Botia s'est montré, comme à son habitude, extrêmement performant, grattant pas moins de trois ballons dans un qui valait de l'or, sur sa ligne d'en-but, dans les mains de Romain Taofifenua.

Les flops

Jules Favre

Ce n'est pas que le centre rochelais a réalisé si un mauvais match, sur la pelouse de Gerland. Jules Favre a certes connu quelques difficultés à contenir Semi Radradra, mais il n'est pas le premier... Ce qui sera difficile de lui pardonner, en revanche ? C'est évidemment cette erreur de la 60e. Lorsque, bien décalé par ses avants, Favre crut s'ouvrir le chemin de l'essai qui aurait pu permettre à La Rochelle de repasser devant au score... Mais commit, au contraire, l'erreur de ramper au sol pour aplatir, après avoir été repris sur le fil par un plaquage de Tchapchet. Une faute sanctionnée sans hésitation par M. Trainini (qui considéra que le plaquage avait été complété) en forme de tournant du match... D'autant plus que c'est Favre, encore lui, qui gâcha la dernière occasion rochelaise d'une longue passe interceptée par Tchaptchet (68e). Juste avant d'être invité à quitter la pelouse par Ronan O'Gara...

Simeli Daunivucu

L'international U20 n'y est pas pour grand-chose, au vrai, si Maxime Gouzou chipa le lancer de la dernière chance de Quentin Lespiaucq à la 72e. Pour rien non plus si, de l'autre côté du terrain, Monty Ioane enrhuma une demi-douzaine de défenseurs pour porter le danger dans le camp rochelais. Là où il commit un péché de jeunesse, en revanche ? C'est en commettant ce léger acte d'anti-jeu perçu par la vidéo qui empêcha Tchaptchet de prolonger le mouvement, et lui valut un logique carton jaune. Lequel permit aux Lyonnais, à 15 contre 14, d'aller chercher la pénaltouche de la gagne.