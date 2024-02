Empoisonnée par les pépins physiques depuis l’été 2022, la vie de rugbyman professionnel de Matthias Haddad espère enfin pouvoir reprendre son cours normal. Le troisième ligne du Stade rochelais, champion du monde à 18 ans et champion d’Europe à 21, semble en tout cas dans les meilleures dispositions pour repartir de plus belle.

Il n’y a pas de petites victoires. Encore moins quand vous sortez de longs mois de galères. Avant la coupure, Matthias Haddad a enchaîné deux sorties sans coup férir. 14 minutes à Toulon, 20 contre Montpellier. Mine de rien, cela ne lui était plus arrivé depuis son étincelant printemps 2022, auréolé d’une titularisation en finale de Champions Cup et d’une première convocation à Marcoussis. Est-ce dire que le Rochelais a enfin fini de manger son pain noir ? Sur les bords de l’Atlantique, tout est mis en œuvre pour entrevoir la lumière au bout du tunnel.

Si, après une énième rechute au genou gauche – déjà opéré à deux reprises – en début de saison, son retour à la compétition était annoncé pour fin 2023, il a finalement été différé. Quand bien même le troisième ligne avait été aperçu prendre part à un entraînement collectif, dès début novembre. "C'est vrai qu'après son accumulation de blessures, on a vraiment pris le temps avec lui", appuie Sébastien Boboul, membre du staff jaune et noir.

Skelton loue sa motivation

"On a pris le temps que Matthias s'entraîne, qu'il enchaîne quasiment un mois d'entraînement sans jouer, qu’il puisse répéter les tâches, qu’il se sente à l'aise dans son jeu et avec son genou, reprend le technicien. Une nouvelle blessure nous aurait fait mal, à nous mais aussi et surtout à lui. Ça a payé et je le lui souhaite (d’avoir refermé cette traversée du désert, N.D.L.R.). On est contents de le voir sur le terrain […] et qu’il ressorte à la fin du match sur ces deux jambes et en bonne santé. C’est le principal." A court terme, tout du moins.

Depuis sa grande finale de Champions Cup en 2022, Matthias Haddad enchaîne les blessures.

Avec à peine plus de 200 minutes de compétition dans les jambes depuis l’ouverture de la saison dernière, le natif de La Rochelle doit désormais s’atteler à reprendre du rythme. Sans doute en aura-t-il encore l’opportunité, ce samedi, face au LOU, sur la pelouse de Gerland. Là même où sa carrière pro avait commencé, un soir de décembre 2020. Et où il espère reprendre son envol.

"C’est bien de l’avoir de retour dans l’équipe. C’est un joueur très important, vous l’avez vu lors des années précédentes. Pour nous, c’est une autre munition à notre arsenal, observe son partenaire Will Skelton. Matthias est très motivé, il veut jouer, jouer et encore jouer. Il est le premier à la salle de sport, il fait toujours des extras, il m’a demandé de courir vers lui après l’entraînement car il voulait que ce soit dur au contact avant de reprendre la compétition."

Il y met tout son cœur

Matthias Haddad peut-il redevenir le joueur dont il a donné un sacré aperçu au printemps 2022 ? L’Australien opine du chef. Son entraîneur Donnacha Ryan aussi, évoquant un élément de "classe mondiale". "C’est évident pour tout le monde : quand tu regardes Mathias, il affiche une volonté énorme d’être là, il y met tout son cœur. Ces derniers mois, il a fait beaucoup de bon travail sur le plan technique, sur le jeu au contact. Il a fait une bonne préparation. La clé pour lui, c’est de refaire comme il a fait il y a deux ans. À la fin de saison, il a joué neuf matchs d’affilée." Incarnant la relève à Victor Vito.

Il y a un an, dans un long entretien accordé à Midi Olympique, l’intéressé confiait "garder des objectifs élevés." Aucune raison que la donne ait changée. Après tout, le précoce Matthias Haddad, surclassé lors de son titre mondial avec les Bleuets (2019), n’a "que" 23 ans. Et un mental d’acier : "J’ai traversé des moments difficiles, sur le plan personnel. Ça forge. Quand tu es dans le dur, il y a toujours ce "retour de karma". C’est une philosophie de vie, les beaux jours reviennent toujours." Les siens coïncideront-ils avec ceux du prochain printemps ? L’histoire n’en serait que plus belle.