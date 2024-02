Légende du club à la caravelle reconvertie entraîneur, Romain Sazy fait aujourd’hui le bonheur de l’équipe Espoirs du Stade rochelais, solide leader de sa poule. Pour combler son manque abyssal du vestiaire professionnel, l’ancien deuxième ou troisième ligne espère y voir débarquer un maximum de jeunes pousses. D’où son intransigeance au quotidien.

Des débuts fracassants. Huit victoires en autant de sorties, cinq bonus offensifs et une première place de poule à bientôt mi-saison du championnat de France espoirs. Romain Sazy pouvait-il rêver meilleure transition ? Un gros semestre après avoir rangé ses crampons de joueur professionnel, le "Shérif" entame sa carrière d’entraîneur sous les meilleurs auspices. Bien qu’il considère cette invincibilité – et donc le classement qui en découle – comme "anecdotique".

Pour lui, l’essentiel est ailleurs et il ne veut surtout pas le perdre de vue. "Comme je l’ai dit aux jeunes, je veux aller vite dans ma progression mais, surtout, je veux les faire progresser, insiste coach Sazy, fort de son altruisme d’ex-capitaine. J’essaie d’être le plus pertinent, de leur faire des retours d’entraînement, des retours de match, qu’ils aient tout à disposition pour progresser le plus rapidement. Je suis très fier quand je vois des jeunes qui commencent à s’entraîner avec les pros. Mon point de satisfaction est là."

"Les faire devenir, tous, pros"

Depuis que la "Saze" épaule Sébastien Morel au quotidien, les minots font même mieux que ça. Pas moins de neuf joueurs sous contrat "espoir" (Bollengier, Bosmorin, Daunivucu, Huchet, Jegou, Kaddouri, Penverne, Richer, Sorin) ont joué avec l’équipe première, cette saison. Sans compter les jeunes déjà intégrés au vestiaire pro (Della Schiava, Idoumi, Kuntelia, Ployet) et sollicités à l’échelon inférieur. Fin janvier, six des quinze titulaires alignés contre Aurillac avaient un bagage Top 14. C’est considérable.

"Les Espoirs jouent souvent avec nous donc on est tout le temps en contact avec Romain, rebondit Donnacha Ryan, entraîneur des avants rochelais, ex-coach de Sazy sur les deux épopées européennes. Il travaille bien avec les espoirs. D’avoir des mecs comme lui et Kévin Gourdon dans le bâtiment, c’est quelque chose de très important. "Saze" a plein d’expérience, c’est dans sa nature de donner des conseils aux joueurs, on a la chance de l’avoir encore dans le bâtiment."

"Ce que ça fait d’avoir Romain Sazy comme entraîneur ? Ça fait du bien, il a toujours des trucs à nous apprendre, sourit le pilier droit Upaleto Feao. Par exemple, en touche, des petits "tips" qui vont nous faire gagner." Une transmission naturelle pour l’intéressé, en mission : "Je veux les faire devenir, tous, pros. Forcément, il y aura des déçus. Mais je connais le bonheur que ça fait de passer pro et j’ai bien envie de le faire découvrir à un maximum de mes joueurs."

Les valeurs avant tout

Charismatique, réputé intransigeant pendant sa carrière, l’homme aux 341 matchs en jaune et noir n’a rien perdu de sa personnalité, une fois passé côté coulisses. "La relation avec mes joueurs est assez claire : je leur dis la vérité et je pense que c’est comme ça qu’on avance le plus. Je ne leur fais pas à l’envers. C’est donnant-donnant. Je leur donne beaucoup. En échange, j’attends qu’ils répondent présent. Sur le travail, l’attitude, sur ce que représente le maillot. Il y a la partie terrain. En dehors aussi, il faut être irréprochable. Je suis très strict sur ce sujet-là", s’épanche Romain Sazy.

"J’essaie de transmettre les valeurs de vestiaire, poursuit-il. Pour être un bon joueur, il faut aussi être un bon mec. Il n’y a pas de marge de négociation avec mes jeunes, je veux qu’ils soient d’abord des bons mecs, qu’ils s’entendent bien, qu’ils prennent du plaisir à venir s’entraîner. Si jamais à cet âge, ils arrivent en marche arrière à l’entraînement, ça va être long… moi, je ne suis jamais venu à l'entraînement avec la moindre appréhension. C’était un réel bonheur de passer ce portail. En tant que coach, je ne viens pas à reculons. Je suis très content. Que ça continue."

Toujours est-il qu’il lui faut quand même, parfois, "tuer le temps". S’il prend "énormément de plaisir" dans une nouvelle vie qui lui "plaît énormément", l’emblématique deuxième ou troisième ligne "s’embête un peu le week-end quand il n’y a pas de match." Il le concède, il n’a pas encore fait le deuil de sa carrière professionnelle, rythmée par un calendrier infernal jusqu’à cette cruelle finale de Top 14 de juin 2023, perdue sur le gong.

Un destin à la Boboul-Carmignani ?

Si la perspective de rempiler quelques matchs comme "joker Coupe du monde" a "un moment été évoquée" à l’intersaison, c’est finalement depuis les tribunes de Deflandre que Romain Sazy coupe le cordon avec ses treize saisons dans ce vestiaire qui lui "manque" tant. "C’est mon club, je suis amoureux de cette ville, je suis amoureux des supporters, du stade. C’est sûr que ce n’est pas une partie de plaisir de venir voir des matches de l’équipe première et d’être en tribune. C’est délicat. J’aimerais être sur le terrain, pousser avec eux. On est liés à vie avec ces mecs-là. Je leur manque aussi un peu à la muscu, je pense (sourire)."

Au néo-coach de conclure : "J’essaie de trouver d’autres plaisirs, d’autres bonheurs. Comme pousser mes jeunes pour les voir jouer et, là, je prends encore plus de plaisir !" Et s’il assure ne pas conserver une influence dans le vestiaire maritime, peut-être sa voix y résonnera-t-elle de nouveau, un jour. Promus du staff de l’équipe espoirs à celui de l’équipe première à l’intersaison 2020, un an après avoir atteint la finale du championnat de France avec les Espoirs, Sébastien Boboul et Romain Carmignani incarnent un bel exemple à suivre.