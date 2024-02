Ce vendredi, le staff des Bleuets a dévoilé les noms des 26 joueurs retenus pour affronter l'Italie vendredi prochain à Béziers. Les Français seront privés de Mathis Castro-Ferreira et Patrick Tuifua.

Avec une défaite et une victoire au compteur, les Bleuets doivent obligatoirement s'imposer contre l'Italie pour toujours croire à la victoire finale dans le Tournoi.

On connaît désormais les noms des 26 bonshommes retenus pour préparer puis défier la Nazionale.

Le groupe des Bleuets Avants AKRAB Lyam (Montpellier HR)

AOUAD Zinedine (Union Bordeaux-Bègles)

CORSO Antonin (Oyonnax Rugby)

COULY Robin (ASM Clermont Auvergne)

DESCUBE Hugo (Stade Toulousain)

DUCHÊNE Thomas (ASM Clermont Auvergne)

JULIEN Lino (Racing 92)

KOLIVAI Alovisio (RC Vannes)

MÉZOU Corentin (RC Toulon)

MISTRULLI Sascha (FC Grenoble)

NGUIMBOUS Jacques Union (Bordeaux-Bègles)

PERRIN Maël (Montpellier HR)

QUERE KARABA Joé (RC Toulon)

TOLOFUA Sialevailea (Stade Toulousain)

TRAVERSIER Noa (Aviron Bayonnais)

ZINZEN Noa (Racing 92) Arrières ARFEUIL Grégoire (Section Paloise)

BELAUBRE Mathys (ASM Clermont Auvergne)

BRAU-BOIRIE Fabien (Section Paloise)

COTARMANAC’H Jean (RC Vannes)

GRANELL Maxim (USA Perpignan)

MOUSQUES Xan (Aviron Bayonnais)

PACOME Ugo (Colomiers Rugby)

SOUVERBIE Thomas (Section Paloise)

TACCOLA Robin (RC Vannes)

ZAMORA Lucas (Stade Rochelais)

Sébastien Calvet s'est exprimé avant la troisième journée du Tournoi U20 : "Ce 3ème match face à l’Italie dans le superbe stade Raoul Barrière de Béziers est un tournant dans ce tournoi des Six Nations. La victoire est impérative pour rester dans la course et nous sommes avertis que les Italiens seront très durs à battre. Leur courte défaite face aux Irlandais en Irlande est une performance majeure pour cette équipe qui monte en compétence ces dernières années. A nous de nous tenir prêts."