Sorti sur blessure en début de deuxième mi-temps, allongé sur la petite voiture qui l'a ramené jusqu'aux vestiaires, le troisième ligne et capitaine Grégory Alldritt s'est voulu rassurant en conférence de presse d'après-match.

Tout le monde a craint le pire en voyant le numéro 8 rochelais rester de longes minutes sur la pelouse de Murrayfield, en se tenant le grenou gauche, avec une lourde grimace qui se dessinait sur son visage. Finalement, les premières nouvelles se voulaient rassurantes, évoquant une grosse entaille. Ce qu'est venu confirmer l'intéressé devant la presse après la rencontre : "Il y a eu plus de peur que de mal. C'est juste une plaie et le muscle n'est pas touché. Il faut simplement quelques points et laisser cicatriser maintenant." Voilà qui devrait réclamer quelques jours de repos au minimum pour le joueur, mais il est impossible aujourd'hui d'évoquer une période d'indisponibilité plus précise. Reste à savoir désormais s'il sera apte pour affronter l'Italie, à Lille, dans deux semaines.

Ce fut irrespirable, avec cette dernière action en fin de match, mais les Bleus s'imposent finalement à Murrayfield ! #ECOFRA #6Nations



Première victoire en tant que capitaine

Capitaine du XV de France en l'absence d'Antoine Dupont, le numéro 8 français a donc connu son premier succès avec le brassard. Même s'il est sorti précipitamment de la partie, remplacé par Paul Boudehent, Grégory Alldritt devrait savouver à sa juste valeur l'importance d'une victoire à Murrayfield.