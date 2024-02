Grégory Alldritt sera forfait pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie. Dans un contexte également marqué par l'absence d'Anthony Jelonch, quel profil va succéder au puissant rochelais ?

François Cros

Le Toulousain est le meilleur joueur français depuis le début du Tournoi. Face à l'Écosse, l'habituel flanker a terminé la rencontre au poste de numéro huit après la sortie sur blessure d'Alldritt. Il a d'ailleurs été auteur d'une belle sortie de mêlée sur l'action de l'essai de Bielle-Biarrey. Cros va-t-il, du coup, débuter au centre de la troisième ligne face à l'Italie ? La question peut légitimement se poser. Dans sa carrière, le natif de la Ville rose a débuté 11% de ses matchs avec le 8 dans le dos. La dernière fois, c'était le 29 avril dernier face au Leinster en demi-finale de Champions Cup.

Paul Boudehent

De par son profil et son style de jeu, ce serait peut-être le choix le moins surprenant de la part du staff du XV de France. Paul Boudehent joue forcément plus sur l'aile de la troisième ligne qu'au centre en club. Logique, quand on évolue dans le même effectif que Grégory Alldritt. Depuis le début de sa carrière, Boudehent a moins joué au poste en question que Cros (9%). Étant protégé ce week-end, on peut aisément penser que le Rochelais a une belle carte à jouer pour gagner une place dans le quinze de départ. Reste à savoir à quel poste...

Paul Boudehent a débuté 9% de ses matchs au centre de la troisième ligne. Icon Sport

Charles Ollivon

N'oublions pas qu'il a commencé sa carrière à ce poste. Bien évidemment, Ollivon est aujourd'hui une référence mondiale au poste de troisième ligne aile. Mais un petit retour en arrière ne serait pas à exclure. Si jamais le XV de France en a besoin, le Toulonnais peut faire plus que dépanner derrière la mêlée. Bon, sa dernière titularisation au poste remonte au 9 avril 2022, mais les automatismes ne se perdent pas si facilement !

Alexandre Roumat

Et si c'était lui ? Alexandre Roumat est en pleine forme et vient de célébrer sa première sélection avec le XV de France. Les Bleus ont des problèmes en touche ? Le Toulousain excelle dans ce secteur. Le jeu des hommes de Fabien Galthié laisse à désirer depuis le début de ce Tournoi 2024 ? L'ancien Biarrot est agile avec ses mains. Et pour finir, le natif de Dax est habitué à jouer au centre de la troisième ligne à Toulouse, c'est à ce poste qu'il a soulevé le Bouclier de Brennus la saison dernière. Ça en fait des arguments...

Alexandre Roumat a une belle carte à jouer. Icon Sport

Sekou Macalou

Plus vraiment dans les plans de Fabien Galthié en ce début d'année 2024, le Parisien pourrait "profiter" de l'absence de Grégory Alldritt face à l'Italie pour retrouver une place dans le groupe des 34. Très bon sur le terrain d'Oyonnax il y a une dizaine de jours, Macalou devrait avoir une nouvelle occasion de se montrer ce week-end contre Perpignan. Si jamais le staff des Bleus rappelle le Soldat rose, il aurait alors quelques entraînements pour marquer des points. Oui, c'est la grosse cote...

Yoan Tanga

Au vrai, il semblerait que Macalou et Tanga soient sur la même ligne de départ à l'heure actuelle. Ces deux hommes ont été rétrogradés dans la hiérarchie, mais n'ont pas perdu leur talent pour autant. Par rapport au Parisien, le Rochelais a l'avantage d'être un vrai spécialiste du poste. On vous l'accorde, l'ancien joueur du Racing 92 part de loin, mais il est quelque part logique qu'il fasse partie de cette liste. Surtout que dernièrement, il enchaîne les matchs avec les Maritimes.