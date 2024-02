Lors du match qui opposait Cognac et Limoges ce week-end, une altercation entre Romain Détré, dirigeant de Limoges, et Adrien Buononato, entraîneur de Cognac a eu lieu au bord du terrain. Ce mercredi, les deux clubs se sont associés dans un communiqué pour apaiser les tensions.

En marge de la rencontre qui opposait Cognac et Limoge ce week-end, c'est une vive altercation qui a eu lieu entre Romain Détré (dirigeant de Limoges) et Adrien Buononato (entraîneur de Cognac). Des débordements qui ont complètement effacé la victoire de Limoges dans les derniers instants de cette rencontre. Pour remettre le sportif sur le devant de la scène et tenter de mettre un terme à la polémique, les dirigeants des deux clubs ont décidé de publier un communiqué commun : "L'US Cognac Rugby Charente et l'USA Limoges s'associent pour dénoncer les dérives ayant émaillé de la rencontre de ce week-end. Messieurs Vicard et Détré condamnent toute forme de violence verbale ou physique qui ne peut être justifiée pour aucune raison, et ce, dans l'esprit de notre sport."

L'US Cognac tient à présenter ses excuses à M. Romain Détré

Dans ce communiqué, les deux clubs ajoutent : "L'US Cognac tient à présenter ses excuses à M. Romain Détré, lequel a participé amicalement au repas d'avant-match en compagnie de M. Jean-Charles Vicard et de leurs partenaires, dans la bonne humeur. L'US Cognac précise qu'il prendra ses responsabilités dans les prochains jours afin de sanctionner, s'il y a lieu, ces comportements répréhensibles. Notre sport mérite ce genre de remise en question afin qu'il soit le seul en lumière."

Malgré la plainte déposée par Romain Détré à la suite des violences subies qui ont entraîné 10 jours d'ITT, les dirigeants ont visiblement fait le choix d'agiter le drapeau blanc.