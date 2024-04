Les résultats des barrages et les affiches des quarts de finale de Nationale 2

Ce week-end se sont joués les barrages de Nationale 2. Toutes les équipes qui étaient dans le poule 1 ont gagné, avec notamment les deux victoires à l'extérieur d'Anglet et Marcq-en-Barœul. On connaît donc les affiches des quarts de finale.

Anglet et Marcq-en-Barœul ont déjoué les pronostics ! Ces deux formations se sont imposées à l'extérieur ce dimanche sur les terrains de Nîmes et Rumilly. Les Nordistes ont même surclassé les Haut-Savoyards avec plus de cinquante points inscrits.

Les résultats des barrages :

Niort - Auch : 39-31

Nîmes - Anglet : 15-28

Langon - Fleurance : 34-3

Rumilly - Marcq-en-Barœul : 26-52

Après ces résultats, on connaît donc les affiches des quarts de finale de Nationale 2, qui se joueront dans deux semaines. Pour rappel, les deux équipes qui se qualifieront pour la finale arracheront leur ticket pour la Nationale.

Les affiches des quarts de finale (27-28 avril) :

Mâcon - Niort

Salles - Marcq-en-Barœul

Rennes - Anglet

Stade métropolitain - Langon