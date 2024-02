Dès la prochaine édition du Tournoi des 6 Nations, le pays de Galles et l'Irlande ne pourront plus s'affronter avec leurs couleurs traditionnelles. Le rouge ou le vert seront abandonnés pour l'équipe qui jouera à l'extérieur.

C'était déjà le cas lors de la dernière Coupe du monde, certaines équipes ont dû troquer leurs couleurs traditionnelles pour permettre aux personnes malvoyantes de suivre les rencontres. L'Afrique du Sud avait par exemple joué en turquoise et blanc face à l'Écosse. Toujours dans l'objectif d'inclure les daltoniens, l'Irlande et le pays de Galles abandonneront leur mythique tunique respectivement verte et rouge pour les rencontres entre les deux nations. Abi Tierney, directrice générale de la Fédération galloise de rugby à XV a déclaré, "Les différences de couleurs des maillots changent la façon dont vous regardez un match, et j'ai une empathie absolue avec ceux dont le plaisir en est affecté".

Ce samedi 24 février, les hommes d'Andy Farrell qui accueillent les Gallois pour le compte de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, pourront conserver leurs maillots verts et le pays de Galles son maillot rouge pour la dernière fois. Mais dès l'année prochaine, l'Irlande devra opter pour une autre couleur pour son déplacement au Millennium Stadium de Cardiff. Les années suivantes, l'équipe qui se déplacera devra changer de couleur.

Pour l'heure, les intendants des deux équipes n'ont pas de question à se poser et le poireau gallois sera bien brodé sur une tunique rouge. Warren Gatland et ses troupes pourront se concentrer sur leur tâche principale, glaner une première victoire dans la compétition. Les Irlandais tenteront d'enchaîner une troisième victoire en autant de matchs et continuer leur route vers le Grand Chelem.