Fraîchement recousu de la plaie béante à son genou, le capitaine des Bleus a pris le temps de revenir sur les émotions qui l’ont traversé pendant l’arbitrage vidéo final de Nic Berry, et évoqué sa fierté quant à la réaction d’orgueil de ses coéquipiers.

Avez-vous craint le pire pendant les cinq minutes qu'ont duré cet interminable appel vidéo ?

Je pense que les images sont claires dès le début, je ne vois pas comment il pouvait prendre une autre décision. Mais c’est sûr qu’il y a eu beaucoup d’émotion. C’est un peu idiot ce que je vais dire, mais c’est une de mes plus belles victoires avec l’équipe de France ce soir. On a vécu une semaine compliquée mais comme a dit Fabien, on s’est resserré, et ce n’est pas un élément de langage. On voulait faire ça pour nous et on l’a fait, je suis content pour les joueurs et pour le groupe. Oui, c’est une de mes plus belles victoires.

Il y a eu énormément de jeu au pied, de ping-pong rugby, qui aurait pu être très frustrant dans le money-time. pourtant, jamais les Bleus n'ont lâché leur stratégie...

C’est quelque chose qu’on avait beaucoup travaillé. On savait ce qu’ils allaient faire et on s’est plutôt bien adapté. C’est ça qui est essentiel, on n’a pas lâché. On a réussi à rescorer après eux, on résiste bien en fin de première mi-temps. On n’a jamais baissé les bras et à la fin, on ressent quelque chose de magnifique en termes d’émotion.

Brièvement interrogé à l'issue de la victoire du XV de France en Écosse, Fabien Galthié a prévenu que ses hommes étaient bien de retour et qu'ils allaient "revenir fort" dans ce Tournoi des 6 Nations 2024.https://t.co/CsdCLvTGuH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 10, 2024

Vous disiez "être content pour les joueurs". On imagine que vous faites ici référence aux critiques qui ont ciblé les trentenaires...

Pas besoin de les citer, vous savez tous très bien de qui il s’agit. On est tous des sportifs de haut niveau. Moi le premier, j’adore lire les articles quand ils sont positifs. Je les lis aussi quand ils sont négatifs, et c’est quelque chose qui devient une essence pour moi comme pour nous tous. Nos joueurs ont fait preuve de caractère, mais personne n’en est surpris à l’intérieur du groupe France. Et pour cela, j’avais entièrement confiance en nous.

La séquence défensive juste avant la mi-temps, et cette mêlée gagnante sous vos poteaux n'avait-il pas déjà été un premier tournant du match ?

Au niveau international, un match, c’est 80 minutes. On ne peut pas retenir 5 minutes par ci, par là... Il y a aussi un renvoi où on récupère un ballon, aussi cette action en fin de match. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais cela fait plus de trois ans qu’on travaille à comment défendre notre ligne dans ce genre de situation, comment amener le porteur derrière la ligne et bloquer le ballon, exactement comme on a fait... On parle souvent de détails dans le haut niveau, cela en fait partie, on y a passé des heures avec Shaun Edwards. Alors oui, des détails comme ça font plaisir quand ils font gagner.