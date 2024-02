En Écosse ce vendredi soir, le XV de France -20 ans s'est imposé 29-14 après une grande première période, ornée d'un bonus offensif. Quatre essais inscrits par Mousques, Bosmorin, Souverbie et Castro Ferreira lors des quarante premières minutes ont permis aux Bleuets de l'emporter. Les hommes de Sébastien Calvet signent là leur premier succès de l'édition 2024.

La partie débutait par une faute tricolore, mais Isaac Coates trouvait l’en-but au lieu de la touche. La première des quatorze pénalités contre la France au cours du match. La première des quatre fois où l’ouvreur écossais manquait complètement la penaltouche. Après cette fausse alerte, les Bleuets ont mis la main sur la rencontre et tenté de développé du jeu, face à un XV du Chardon qui s’appuyait sur du jeu au pied.

Après une première percée de Quere Karaba (6ème), sorti sur blessure, Xan Mousques ouvrait le score. Bosmorin sauvait un coup de pied de la touche pour relancer dans l’axe. Le ballon écarté allait à l’arrière qui prenait un intervalle victorieux (0-7, 15ème). Hoani Bosmorin à l’origine du premier essai, et auteur du deuxième. Les Bleuets relançaient de leur camp avec leurs trois-quarts. Bosmorin était mis au sol, mais se relevait pour crocheter deux adversaires et marquer (0-14, 21ème).

Même après un coup de pied à suivre de Lock sauvé in extremis par Mousques, la France était solide, et efficace. Taccola tapait à suivre et obtenait une touche. Dernier sauteur, une combinaison à cinq mètres, et Souverbie aplatissait en coin (0-19, 32ème). La mi-temps était sifflée après un dernier essai de Mathis Castro Ferreira, après avoir joué rapidement une pénalité à dix mètres de la ligne. Il se replaçait, poursuivait l’action, et son pick and go donnait un essai (0-26, 40+1ème).

Relâchement coupable, mais sans conséquence

Au retour des vestiaires, les Bleuets étaient sûrs de leur force, et ont calmé le jeu. Tout l’inverse d’Écossais remontés à bloc et désireux de ne pas subir d’humiliation à domicile. Ils ont laissé le jeu au pied au placard pour agir plus en puissance. On a alors davantage vu les qualités défensives des Français à l’œuvre. Et si l’alignement a longtemps tenu, il a fini par céder sur une pénalité concédée sur les 22 mètres, rapidement jouée par Murdoch Lock qui avait un boulevard pour débloquer le compteur de son équipe (7-26, 54ème).

L’accumulation de pénalités donnait d’ailleurs un carton jaune à Tolofua (61ème). Penaltouche, et punition immédiate avec un essai du talonneur remplaçant Jerry Blyth-Lafferty (14-26, 62ème). Heureusement, les talents tricolores n’avaient pas besoin de beaucoup pousser pour marquer. Quelques minutes de réveil, et Daunivucu était proche de l’essai. Finalement, Desperes passait une pénalité (14-26, 67ème). Trois petits points, mais suffisant pour se mettre à l’abri et couper les espoirs adverses. Ces derniers ont lâché les chevaux dans le dernier quart d’heure, mais cela n’a pas suffi. Deuxième défaite dans ce tournoi pour le XV du Chardon, qui a eu trop de manques. Les Bleuets se relancent et recevront l’Italie dans deux semaines, passée toute proche d’une victoire en terre irlandais plus tôt dans la soirée.

