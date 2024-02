Conscient que son équipe a manqué de quelques repères collectifs et commis des erreurs qui l'ont empêché d'effectuer un écart encore plus important au score, le manager des moins de 20 ans Sébastien Calvet se satisfait de la victoire bonifiée de ses troupes (29-14), en Ecosse ce vendredi soir, qui leur permet de garder des ambitions dans ce Tournoi.

Que retirez-vous de cette victoire ?

Sur le plan comptable, il fallait gagner avec le bonus offensif. Ensuite, on ne va pas se mentir, les joueurs ont donné énormément mais il y a eu beaucoup d'erreurs dans la gestion de jeu ou la réalisation. C'est un groupe qui travaille fort et on a encore beaucoup de boulot. On va surtout retenir que la victoire nous permet de continuer à travailler dans la confiance. La tâche est difficile et il faut que tout le monde reste bien concentré pendant les quelques jours de repos que l'on aura, pour revenir avec l'intention de bien faire.

Vous avez beaucoup joué depuis votre camp en première mi-temps. Était-ce voulu ?

Sur la première mi-temps, il y a déjà eu un nombre incroyable de fautes. cela montrait un manque de maîtrise de notre part. L'équipe a sous-estimé la capacité des Ecossais à nous poser des problèmes sur les points de rencontre. On a effectivement dit à la mi-temps qu'on n'avait pas respecté le rapport de force et on a demandé d'être plus précis en deuxième période, moins indisciplinés. Nous sommes tombés dans des pièges trop faciles et nous nous sommes rendus le match trop compliqué.

Il y avait eu du turnover dans l'effectif, par choix ou par rapport au contexte du rugby français. Cela-t-il pu fragiliser l'équipe ?

Oui, avec cette forme de rotation, il est plus difficile d'avoir des repères, de travailler avec des joueurs qui se trouvent, qui se connaissent entre eux, qui sont connectés. Mais l'avantage, c'est que cela va nous permettre d'évaluer tout ce lot de joueurs à qui on donne leur chance. Au-delà, on a senti les joueurs un peu fatigués après trois semaines de travail. C'était un mal pour un bien et il y aura un rebond à attendre pour la suite.

À l'arrivée, vos joueurs se sont vite mis à l'abri et le match était presque plié à la mi-temps...

C'est vrai, et on le voit d'ailleurs dans le coaching puisqu'on a pris le risque de faire rentrer des joueurs tôt, ce qui aurait pu, sur d'autres matchs, nous mettre en danger si on avait connu des blessures en fin de rencontre. On a décidé de privilégier l'évaluation de nos joueurs et la volonté de faire "croquer" tout le monde. La priorité pour les joueurs, c'était de prendre confiance, de construire leur groupe. Plein de secteurs ont été médiocres mais d'autres ont été positifs.

Vous le disiez, il était important de l'emporter après la courte défaite contre l'Irlande le week-end dernier. Cela vous permet-il de conserver un objectif de victoire finale dans ce Tournoi des 6 Nations ?

Bien sûr, on reste dans la course dans cette compétition. On sait depuis le début que les Irlandais vont se déplacer en Angleterre. La beauté du sport, c'est qu'on ne peut jamais rien pronostiquer. Ce qu'il nous fallait, c'était gagner et empocher le bonus offensif ce soir. Voilà, c'est fait maintenant et on a forcément le sourire.