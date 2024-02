Invité par Mathieu Bastareaud dans son émission, l'ancien international écossais John Beattie s'est dit légèrement inquiet pour le XV du Chardon face à des Français revanchards après leur défaite face à l'Irlande.

John Beattie est sans doute l'un des Écossais les plus frenchy du rugby international. L'ancien centre du XV du Chardon (38 sélections entre 2006 et 2015) passé par Bayonne, Castres ou encore Montpellier était l'invité sur la chaîne de RugbyPass dans l'émission 'BastaShow' avec Mathieu Bastareaud. Dans un long échange, les deux hommes ont décrypté le prochain match entre la France et l'Écosse, samedi à Murrayfield lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations.

- Ça va être un match entre deux équipes qui ont beaucoup à prouver, affirme 'Basta'. L'Écosse va vouloir se rassurer sur ce qu'ils sont capables de faire pendant 80 minutes et l'équipe de France doit montrer un autre visage.

- De se réveiller et de se rebeller !, lui répond au tac au tac Beattie. C'est quand même le deuxième échec d'affilée pour l'équipe de France. Je ne sais pas quand était la dernière fois que vous aviez enchaîné trois défaites...

- Ne m'en parle pas, parce que je devais être dans cette équipe.

Le triple vainqueur de la Coupe d'Europe dit vrai. Pour retrouver trace d'une série de trois défaites françaises, il faut remonter à l'année 2018 où les Bleus avaient perdu 8 fois en 11 matchs. Mais l'équipe de France ne ressemble plus du tout à celle de l'époque, et Beattie s'attend à un gros défi pour l'Écosse. "Il y a une bête blessée qui arrive, et on a besoin de la tuer. Donc c'est ça la question qui fâche : est-ce qu'on peut enchaîner encore contre des grosses équipes qui, entre guillemets, ont eu du mal le week-end dernier ? Mais on le sait, la France va être revancharde, elle bave, et elle va être très dure à battre. Ça va être un gros match."

Après la défaite des Bleus en Ecosse, mon fils a pleuré pendant 40 minutes

Dans ce long échange très agréable entre les deux anciens centres, les anecdotes sont nombreuses. Beattie raconte à Bastareaud qu'il était à Murrayfield l'été dernier lors de la victoire écossaise. "Mon fils, qui a 7 ans maintenant, est à l'école de rugby de Hossegor à Capbreton. Il a pleuré pendant 40 minutes après ce match ! Donc c'est clair que lui, avec ses potes à l'école, il est Français. Mais moi quand même... Je suis obligé de rester fidèle. Je suis Écossais même si on a deux passeports. On a le choix, mais moi c'est l'Écosse !"

Le surnom de Russell c'était 'Finn, the Muscle Russell' parce qu'il n'avait pas de muscle

Les deux hommes ont aussi évoqué le fantasque ouvreur du Chardon Finn Russell. "Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la presse, mais avec ses déclarations, il me régale. Il a un franc-parler qui apporte une certaine fraîcheur dans notre sport." Un constat partagé par Beattie, qui se moque avec bienveillance de son ancien coéquipier. "Son surnom avec nous, c'était ‘Finn, the Muscle Russell’ parce qu'il n'avait rien, il n'avait pas de muscle. Il ressemble à rien ! Il enlevait son tee-shirt, on rigolait. Mais il pue le rugby. Ses choix, son animation, c'est explosif. La forme de l'Écosse, c'est grâce à lui. Il montre une nonchalance, mais derrière, il bosse comme un âne. C'est lui qui fait tout, de A à Z." Espérons pour les Bleus que le capitaine écossais soit dans un mauvais jour samedi...