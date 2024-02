Il a inscrit l'essai de la victoire de l'UBB à Mayol - la première dans l'histoire du club - avant de s'envoler pour Marcoussis et rejoindre les Bleus en préparation de l'Écosse : Nicolas Depoortere a vécu une belle semaine et compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain objectif ? Porter le maillot de la grande équipe de France lors du Tournoi de cette année.

Rien ne semble arrêter Nicolas Depoortere en ce moment. Le trois-quarts centre de l'Union Bordeaux-Bègles a rendu très heureux Yannick Bru et l'ensemble du club girondin dimanche soir en plongeant dans l'en-but à la 77e minute de la rencontre face à Toulon, au bout d'une folle chevauchée après un travail monumental de Madosh Tambwe.

En conférence de presse d'après match, le jeune champion du monde des moins de 20 ans a exprimé sa joie d'avoir aidé son club à arracher un succès historique à Mayol. "Pour ce groupe et pour le club, c'est extraordinaire. On commence à s'installer en haut du tableau, à rivaliser contre les grosses équipes donc c'est rassurant pour l'avenir de l'UBB".

La semaine est belle pour Depoortere, appelé pour s'entraîner avec le XV de France, avant de réaliser une très sérieuse performance couronnée d'un essai dans le pur style qui le caractérise : puissance, vitesse et détermination. "C'est un gros travail de nos gros, racontait-il en toute modestie. Ils récupèrent la touche et après, notre système fait qu'on a réussi à écarter le ballon. Madosh (Tambwe) fait une énorme course avec le ballon, on arrive à le faire vivre et j'arrive à marquer cet essai libérateur."

Apporter ma joie au groupe France

Une semaine "riche en émotions" selon les dires du jeune homme, qui n'a pas eu le temps de profiter très longtemps. Présent dans la liste des sept joueurs convoqués pour préparer l'Écosse, Nicolas Depoortere s'est rapidement envolé pour Marcoussis pour rejoindre un XV de France qui n'a pas vécu le même week-end. "Je pars avec le sourire à Marcoussis et j'espère apporter toute ma joie au groupe", confiait, tout sourire, le centre de 21 ans. Mais ne vous méprenez pas, bien que jeune et très sympathique, Nicolas Depoortere n'en reste pas moins un immense compétiteur. Approuvant - sans doute volontiers - l'adage devenu célèbre : "on ne me parle pas d'âge à moi", le Pessacais prend la direction de l'Île-de-France avec de l'ambition. "Non, je ne pars pas en vacances, souriait-il après Toulon. L'équipe de France, c'est un rêve de gosse, je donne tout et je continue à m'accrocher, et j'espère jouer pendant les 6 Nations".

D'après les dernières indiscrétions émanant de la composition probable, une première sélection de Depoortere n'est pas d'actualité face à l'Écosse. Aura-t-il seulement une chance de se montrer durant le Tournoi des 6 Nations ? "Tous les week-ends, j'essaie de me donner à fond, et j'espère montrer une bonne image de moi en équipe de France cette semaine." Si cette image est à la hauteur de ses performances depuis plusieurs semaines, il est certain que tôt ou tard, le grand gaillard de l'UBB aura sa chance.