Peceli Yato et Christophe Urios étaient forcément aux anges après la belle victoire de Clermont face à Lyon (38-21). Le flanker est également revenu sur sa dernière prestation, bien plus sombre, à Castres.

Peceli, l’ASM était survoltée en première mi-temps. Comment analysez-vous cette rencontre ?

C’est le mot ! On est tous très heureux de ce que nous avons produit. On a su rentrer dans cette équipe lyonnaise et on a réussi à marquer beaucoup d’essais dans le premier acte. Cela fait vraiment du bien ! Mes essais sont un peu opportunistes ! J’étais au bon endroit au bon moment on va dire.

Réaction à chaud de Léon Darricarrère qui a scoré dans la victoire clermontoise ! pic.twitter.com/WBeRg5hAIo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024

Avez-vous été piqué par les mots de Christophe Urios qui attendait beaucoup de vous ?

Je me devais de montrer ce que je savais faire à Christophe. Plein de joueurs veulent jouer et on ne peut pas laisser passer sa chance. J’ai voulu faire le boulot pour le staff parce que ce sont eux qui choisissent les bons hommes pour un match. À Castres, j’étais chaud patate mais j’en ai trop fait. J’ai pris un avertissement, je n’ai joué que trois minutes. J’étais triste d’avoir si peu jouer. Mais contre Lyon je voulais montrer que j’étais toujours là !

Les vacances devraient faire du bien au groupe…

Bien sûr mais on doit toujours avoir nos objectifs en tête. Toutes les équipes sont présentes, de bas en haut. Il y en a qui vont progresser d’autres qui baisseront certainement donc il faudra être prêt dès la semaine prochaine et ne surtout pas relâcher. C’est dommage que je ne puisse pas partir en vacances, puisque mes filles sont à l’école. Je vais sûrement dormir pour me reposer (rires) !

Urios : "On devrait avoir huit points de plus"

Que retenez-vous de cette victoire bonifiée ?

On a été capable de valider le match à Castres et plus globalement un mois de janvier qui est remarquable. Notre préparation a été très bonne, les joueurs ont passé un cap. La première période a été de bonne facture, même si les Lyonnais n’étaient pas aussi fringants qu’en deuxième mi-temps. On a un peu manqué de maîtrise ensuite, mais ce soir on est fier de notre mois de janvier. On va passer une semaine "relax" et cela fait longtemps que cela n’était pas arrivé.

Est-ce un déclic ?

On avance en tout cas ! On a bien fait les choses, mais cette victoire amène de l’eau à notre moulin et notre projet de reconstruction. La fin de match était assez débridée mais Killian Tixeront a été très bon dans le contre en touche, Léon Darricarrère marque un essai qui nous fait beaucoup de bien. Le banc a participé à la victoire finale et c’est une satisfaction.

Vous êtes dans le top 6 à cet instant. Est-ce une satisfaction ?

Le résultat du jour ne change rien pour moi. C’est à la fin de la saison qu’on se paye ! On verra si on sera dans les clous à ce moment-là. Par contre, je mesure un début de cohésion entre les joueurs. Il n’y a pas de clans, évidemment il y a des affinités entre Argentins, Australiens etc. mais une force collective est en train de se dégager dans cette équipe. Des choses se passent dans le groupe, des joueurs sortent du bois. Un exemple : Rob Simmons et Thibaud Lanen sont vraiment connectés, je ne sais pas s’ils sont amis mais ils sont contents d’être ensemble. Et je le voyais un peu moins cet été. On est à six points du premier, et quand je vois les matchs que nous avons lâchés en début de saison, et pour rien, on devrait avoir huit points de plus. Je le répète depuis longtemps, mais on avance vraiment. Nos meilleurs joueurs sont à leur meilleur niveau, et cela n’a pas été toujours le cas en début de saison. Tomas Lavanini est à un niveau international, George Moala est impressionnant… Cela fait plaisir !