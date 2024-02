C'est la fête à Clermont ! L'ASM a enchaîné une deuxième victoire consécutive en dominant dans les grandes largeurs le Lou avec le bonus offensif. Après le match, les joueurs sont venus célébrer ce beau succès avec leurs supporters, en passant même derrière le bar à la bodéga !

Clermont est dans le top 6 et ça se fête ! Les hommes de Christophe Urios devaient confirmer leur succès à Castres avec la réception de Lyon, et ils l'ont très bien fait. Une victoire bonifiée (38-21), six essais inscrits, on peut dire que l'après-midi fut belle pour les Clermontois et que la soirée risque d'être arrosée !

Et pour que la fête soit totale, les joueurs ont réservé une belle surprise à leurs supporters : toujours en tenue de match, ils ont rejoint la bodéga, en passant de l'autre côté du comptoir du bar de "l'allée des supporters" en dessous de la tribune Auvergne du Michelin pour servir des bières et profiter de la magnifique ambiance mise par les fans clermontois. Des images toujours sympas à voir et une belle communion entre les acteurs et ceux qui poussent pendant 80 minutes. Depuis quelques semaines, l'ASM monte en puissance et enchaîne les bonnes performances. Dans deux semaines, un nouveau test important les attend à Bayonne face aux coéquipiers de Camille Lopez. Mais avant de penser au prochain match, Christophe Urios savoure : "On voulait célébrer avec les supporters pour Bordeaux, mais vu la tournure du match (rires)... Aujourd'hui, on l'a finalement fait parce qu'ils sont exemplaires, et nous, on ne l'a pas toujours été. Clermont est un club tellement fier de son identité et de son public, qu'on devait partager cela avec notre public."

Simmons et Darricarrère montent sur le bar

Des scènes de liesse où on vit notamment Rob Simmons et Léon Darricarrère monter sur le bar pour boire le verre de la victoire devant une grosse centaine de supporters en feu. Le jeune centre a inscrit face au Lou son premier essai en Top 14 et poursuit sa folle progression. Intercepté dans l'euphorie du Michelin, il confie : "Je suis très content, j'ai aussi marqué mon premier essai, j'espère que ça va continuer comme ça ! Nos supporters ils sont incroyables. C'est la soirée parfaite, nous avions besoin de ça pour remonter au classement."

Réaction à chaud de Léon Darricarrère qui a scoré dans la victoire clermontoise ! pic.twitter.com/WBeRg5hAIo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024

Le chemin pour la qualification est encore long dans ce championnat toujours plus resserré, mais après 14 journées, les Clermontois confirment qu'il faudra compter sur eux.