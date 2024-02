Pour pallier la blessure de Reda Wardi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a appelé le pilier du RCT Dany Priso, dont la dernière apparition en bleu remonte à novembre 2022, contre le Japon. Le Toulonnais s’est déclaré "excité", mais jure ne pas avoir de sentiment de revanche au fond de lui.

Comment avez-vous accueilli votre convocation dans le groupe France pour préparer la rencontre face à l’Écosse ?

William Servat m’a appelé hier (samedi) dans la soirée. C’était une belle surprise. Je suis quand même désolé pour mon pote Reda (Wardi) qui s’est blessé. Évidemment, sa blessure fait mon bonheur mais j’ai une pensée pour lui car il se donne à fond tous les week-ends et mérite son statut. De mon côté, je suis très content de rejoindre le groupe. L’équipe de France, ça reste toujours un objectif pour moi.

Vos dernières apparitions datent de la tournée en novembre 2022 où vous aviez été doublé par Reda Wardi pour débuter la rencontre face à l’Australie en l’absence de Cyril Baille et Jean- Batiste Gros. Comment l’aviez-vous vécu ?

Le sélectionneur est là pour faire ses choix, je le respecte. Moi, je suis là, je suis à disposition. Si on a besoin de moi, j’essaie de répondre présent. Je travaille toutes les semaines pour être sur le terrain le week-end. Après, je ne vais pas vous cacher que j’avais ressenti de la déception au fond de moi. J’aurai aimé débuter cette rencontre face à l’Australie. Mais bon…

Oui ?

J’avais eu la chance d’être sur les feuilles de match contre l’Australie et le Japon durant cette tournée de novembre. J’avais vécu de chouettes moments avec cette équipe.

Comment avez-vous vécu l’année 2023 loin de l’équipe de France ?

Je suis resté focus sur mon club. Je venais d’arriver à Toulon, un club où les résultats n’étaient pas ceux que j’avais avec La Rochelle. J’avais donc cet objectif en tête.

Vivez-vous votre rappel dans le groupe France comme une revanche ?

Je n’ai pas de revanche à prendre, ni sur moi-même, ni envers qui que ce soit. Je sais ce que je vaux sur un terrain, je fais partie des joueurs les plus utilisés à Toulon. C’était déjà le cas à La Rochelle. J’essaie d’être toujours disponible et d’être le meilleur possible quand on fait appel à moi. C’est pareil en équipe de France. D’ailleurs, j’ai hâte d’y être.

On vous a parfois reproché votre tenue de mêlée. Avez-vous le sentiment, depuis votre dernier passage en bleu, d’avoir progressé dans ce secteur de jeu ?

Je ne peux pas dire que ces critiques n’étaient pas justifiées. Mais il faut savoir que j’ai débuté le rugby très tard (17 ans). Au début, j’ai été trimballé au centre, en troisième ligne. Bref, je jouais là où il y avait besoin. Et puis un jour, je devais avoir 20 ans, on m’a dit : « toi, tu devrais jouer à la pile ». Je jouais au Stade français à l’époque. C’est comme ça que ça a commencé. Aujourd’hui, je pense avoir progressé. Quand je jouais à la Rochelle, la mêlée n’avançait pas uniquement grâce à Uini (Atonio). On y était tous un peu pour quelque chose.

À 30 ans, pensez-vous avoir atteint l’âge de la maturité à votre poste ?

J’ai l’impression que la mêlée du RCT tourne très bien depuis l’année dernière. On embête pas mal d’équipes dans ce secteur de jeu. Je me sens bien dans cet exercice. Et si le sélectionneur m’appelle, c’est que mon travail ne laisse pas indifférent.

Avez-vous suivi le match de l’équipe de France vendredi soir ?

Oui, j’ai souffert avec eux. J’ai entendu aussi les critiques. L’équipe de France a peut-être mal habitué les gens. Elle a quand même beaucoup gagné ces dernières années. Malheureusement, il arrive parfois que ça se passe moins bien. Surtout que jouer à 14 contre une équipe qui était encore la numéro un mondiale avant la Coupe du monde, ce n’est pas simple quand même. Tout le monde a donc été surpris, les joueurs en tête d’ailleurs. Je suis sûr que ce sont eux les plus déçus. Mais il y a assez de caractère dans ce groupe pour se relever très vite de cette défaite. Je ne suis pas inquiet pour la suite du Tournoi des 6 Nations. Et personnellement, je suis excité à l’idée de rejoindre Marcoussis lundi matin.