Le directeur général de GMF revient sur l'incroyable succès de cette masterclass qui a lancé l'année rugby autour d'une thématique forte et qui a captivé l'auditoire avec notamment les interventions du capitaine des Bleus, Grégory Alldritt, de Gaël Fickou et de Laurent Travers. À méditer pour ce vendredi soir et le premier match du Tounoi des 6 Nations face à l'Irlande.

Pourquoi l’organisation d’une masterclass autour de la résilience ?

Le concept de résilience est particulièrement intéressant, cette capacité humaine à surmonter des adversités, à s’adapter et à rebondir après un échec, une blessure, un traumatisme. Or, la vie d’une entreprise est jalonnée de succès mais également de situations difficiles auxquelles un collaborateur ou un manager fait face et après lesquelles il lui faut retrouver une dynamique. En cela, l’expérience d’un joueur, d’un entraîneur et d’un haut gradé de l’armée pouvait être riche d’enseignements. Comment retrouver sa compétitivité après la frustration d’avoir été sorti trop tôt de la Coupe du monde ? Comment, dans des situations défavorables de conflit armé, retrouver une dynamique et conserver l’esprit combattant ? C’est pourquoi nous avons souhaité organiser une masterclass sur ce sujet avec des participants de choix qui nous ont fait l’amitié de nous rejoindre : Gaël Fickou et Grégory Alldritt de l’équipe de France de rugby, Erik Bonneval, ancien international et salarié de GMF, Laurent Travers président du Racing 92 et le général Patrice Quevilly, inspecteur général des armées. Les échanges ont été simplement passionnants, avec des participants d’une modestie qui leur fait honneur.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Le maître mot que j’ai retenu est celui de lucidité. Cette lucidité prend plusieurs dimensions : une capacité à analyser honnêtement sa performance, bonne ou mauvaise, à reconnaître ses erreurs, à voir où ont été les points faibles. Et cette notion de lucidité réunissait aussi bien ces sportifs de haut niveau que l’organisation militaire sur le terrain. Autre point qui m’a marqué, c’est la capacité de ces joueurs, de nos militaires, à mettre des mots sur les situations affrontées, d’exprimer leur ressenti après celles-ci. Du regret, de la déception, voire de la colère. Avec ces deux briques fondamentales et un accompagnement très présent, j’ai compris que les bases de la résilience étaient là.

Quels enseignements en tirez-vous ?

Qu’il ne faut pas s’aveugler sur les raisons d’un échec et être lucide. Il s’agit d’en analyser les ressorts, de prendre sa part si nous n’avons pas été parfaits. Or, c’est le lot de tout être humain de ne pas être parfait : on peut connaître une méforme, ne pas être au mieux de soi lorsque l’on affronte une situation difficile. En entreprise, comme dans l’armée, nos collaborateurs ou nos militaires ne sont pas des sportifs de haut niveau, des hommes ou des femmes d’exception avec un mental particulièrement solide et éprouvé et une forme au-dessus de la moyenne. En entreprise, nous travaillons avec des gens comme vous et moi, des humains ordinaires. Notre travail est donc de les former, de les aguerrir et de mettre en place un cadre d’accompagnement afin qu’ils puissent rebondir et s’adapter.

Un mot pour conclure ?

Un mot de fierté pour nos militaires qui savent s’engager pour une haute idée de la France partout sur les terrains d’opérations et toujours être là, présents auprès de nous. Un mot de fierté également pour ces joueurs exemplaires, modestes, combatifs, et prêts à gagner les deux prochaines Coupes du monde… Et ça commence dès ce vendredi soir face à l'Irlande !