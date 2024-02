Avant le choc au sommet de ce vendredi soir entre la France et l'Irlande (21h), la légende celte Brian O'Driscoll a donné son avis sur la rencontre entre les deux derniers vainqueurs du Tournoi des 6 Nations. Pour l'ancien trois-quarts centre, l'avantage est en faveur des Bleus ce soir.

Quand une légende du rugby parle de son sport, on a plutôt tendance à l'écouter. Mais quand en plus, ladite légende dit du bien de la France, l'oreille est peut-être encore plus attentive. Alors que se profile le duel tant attendu de ce Tournoi des 6 Nations 2024 entre Français et Irlandais ce soir à 21h, le trois-quarts centre historique du XV du Trèfle Brian O'Driscoll a exprimé ses ressentis sur le match et donne ses faveurs aux Bleus.

\ud83c\uddee\ud83c\uddea\u26a1\ufe0f\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 - Un choc au sommet qui donnera l'occasion de voir deux des meilleurs numéros 8 du monde, Grégory Alldritt et Caelan Doris, s'affronter.



Dans l'émission de télévision TNT accompagné de Stuart Hogg, Ugo Monye et Tom Shanklin, "BOD" a annoncé le XV de France comme favori du choc du soir. "Je ne pense pas que les Irlandais gagneront" a-t-il lancé. Il voit même les protégés de Fabien Galthié comme intouchables dans cette édition 2024. "Je pense que l'équipe de France sera trop forte pour tout le monde dans ce Tournoi." Sincère pensée ou simple manière d'enlever la pression des épaules de ses successeurs ? L'ancien numéro 13, double vainqueur du Six Nations (2009 et 2014), approfondi ses propos. "Mais s’ils venaient à le faire, ce serait quelque chose de si fort qu'ils emmagasineraient une grosse dose de confiance leur permettant, peut-être, de revenir au même état de sérénité qu'avant la Coupe du monde."

"C'est à Jack Crowley de s'approprier le poste"

L'homme aux 133 sélections avec le maillot frappé du Trèfle cible notamment une absence de taille. Le manque d'un cadre - et ancien coéquipier d'O'Driscoll - qui, pour lui, pourrait déstabiliser la maison verte. "L'Irlande a perdu Johnny Sexton, c’est significatif. C’était une sorte d'entraîneur sur le terrain, il donnait de la confiance à tout le monde dans l’équipe, en connaissant le rôle de chacun aussi bien que le sien. Désormais, c’est à Jack Crowley de s’approprier le poste." Le numéro 10 du Munster, remplaçant de Sexton au Mondial 2023, va devoir assumer le poids qu'incombe celui d'être le dépositaire du jeu. Et ça commence dès ce soir face aux Bleus.