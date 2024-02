Julien Dumora est indisponible six à huit semaines suite à une lésion de la plaque plantaire. L'arrière du Castres olympique s'est blessé contre Clermont, lors de la 13ème journée de Top 14.

Le sort s'acharne sur Castres. Quelques jours après avoir subi une quatrième défaite d'affilée en Top 14 face à Clermont, le club tarnais a annoncé six à huit semaines d'indisponibilité suite à une lésion de la plaque plantaire. L'arrière castrais est sorti à la 47ème minute contre l'ASM et a dû céder sa place à Théo Chabouni, en grimaçant. Taulier de la ligne arrière du CO depuis de nombreuses saisons, Julien Dumora sera donc éloigné des terrains au moins un mois et demi.

Le verdict est tombé pour Julien Dumora ! ?



Notre arrière, sorti blessé lors de la rencontre face à l’ASM, souffre d’une lésion de la plaque plantaire et sera indisponible, 6 à 8 semaines.



Nous lui souhaitons un très bon rétablissement ! ?

Pour pallier l'absence du numéro 15 olympien, Jeremy Davidson pourra compter sur Théo Chabouni et Geoffrey Palis. Le jeune arrière a joué cinq matchs cette saison, dont trois en Challenge Cup, et pourrait donc émerger en Top 14 aux côtés de Palis, plus expérimenté.