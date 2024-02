Expulsé par l'arbitre français Pierre Brousset lors de la dernière journée de Champions Cup entre Bristol et le Connacht, Josh Caulfield a finalement été suspendu quatre semaines. Le deuxième ligne avait piétiné le pilier Finlay Bealham et sa sanction avait été annulée dans un premier temps.

Ceux qui s'étaient étonnés de l'annulation du carton rouge de Josh Caulfield par une commission de discipline indépendante vont pouvoir dormir tranquille. Le deuxième ligne de Bristol, qui avait piétiné le pilier du Connacht Finlay Bealham lors de la dernière journée de Champions Cup (victoire 27-10 du Connacht), a finalement été suspendu quatre semaines après que l'EPCR (instance organisatrice de la compétition) a fait appel de la décision.

Feel like this is a really harsh call on Josh Caulfield. pic.twitter.com/RW78XI9dgl — Jared Wright (@jaredwright17) January 19, 2024

En effet, dans un premier temps, la commission de discipline avait jugé que si "Caulfield avait commis un acte de jeu déloyal", "l’infraction ne méritait pas un carton rouge". La sanction du deuxième ligne, expulsé par l'arbitre français Pierre Brousset, avait été annulée et le joueur requalifié immédiatement. Une décision étonnante, surtout depuis que la protection des acteurs est la principale préoccupation des instances et des arbitres.

Suspension de six semaines réduite à quatre

L'EPCR avait donc décidé de faire appel de cette décision et une nouvelle audience disciplinaire s'est déroulée mercredi. Cette dernière était présidée par Katherine Mackie (Écosse), et assistée de Mirian Tavzarashvili (Géorgie) et Valeriu Toma (Roumanie). Cette fois-ci, "la Commission a déterminé que Caulfield avait commis un acte de jeu déloyal en infraction à la règle 9.12 et que le carton rouge était mérité." Le jugement peut être considéré comme clément car "la Commission a ensuite déterminé que l'infraction correspondait au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby. Elle a sélectionné un point d'entrée de six semaines", sanction finalement réduite à quatre semaines "en tenant compte du bon casier disciplinaire du joueur, de ses excuses sur le terrain et de son excellente conduite lors de l'audience." Les deux clubs ont terminé aux deux dernières places de leur poule en Champions Cup. Le Connacht, grâce à son succès face aux 'Bears' est reversé en Challenge Cup pour les phases finales et se déplacera à Pau en huitième de finale.