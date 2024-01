Le deuxième ligne des Bristol Bears, qui avait été exclu vendredi soir, face au Connacht, pour avoir marché sur Finlay Bealham, a vu sa sanction être annulée.



Josh Caulfield, le deuxième ligne de Bristol, n’a passé que douze minutes sur la pelouse du Dexcom Stadium, vendredi soir, lors de la rencontre opposant son équipe au Connacht (27-10). Pour cause, le joueur de 26 ans a été exclu par l’arbitre français, Pierre Brousset, en début de match, après avoir marché sur le visage du pilier Finlay Bealham, alors au sol autour d’un ruck. Pour ce type d’infraction, la sanction peut ensuite aller de 2 (degré faible) à 52 semaines (degré supérieur) de suspension.

Caulfield peut rejouer immédiatement

Pour autant, ce mardi, on apprend que le carton rouge infligé à l’ancien joueur des London Irish a été annulé, après un passage devant une commission de discipline indépendante composée de Paul Thomas (pays de Galles), président, Marcello D’Orey (Portugal) et Stefan Terblanche (Afrique du Sud).

L’EPCR, l’instance organisatrice de la Champions Cup, a indiqué, dans un communiqué, que : “La Commission a déterminé que Caulfield avait commis un acte de jeu déloyal. Cependant, elle a estimé que l’infraction ne méritait pas un carton rouge. La décision de carton rouge a donc été annulée. Caulfield peut rejouer immédiatement et l’EPCR a le droit de faire appel de la décision.”