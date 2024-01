C’est sans surprise que l’on a appris lundi la mise sous administration des Melbourne Rebels qui accusent une situation financière catastrophique (dette de plus de 9 millions de dollars australiens, soit 5.4 millions d'euros).

Dès le lendemain, Rugby Australia (RA) a, par la voix de son Directeur Général, Phil Waugh, réaffirmé son soutien financier à la franchise du Super Rugby basée à Melbourne pour la saison 2024. RA va mettre sur la table $500,000 afin de pouvoir assurer les salaires des joueurs et de l’encadrement des deux équipes de Super Rugby, homme et femme. Au-delà de 2024, aucune assurance n’a été donnée quant au future des Rebels. Des négociations sont en cours avec le gouvernement du Victoria ainsi que l’autorité qui gère le parc sportif de Melbourne (l’une des plus grosses dettes des Rebels porte sur les loyers non-payés au AAMI Stadium).

Douze ans d'existence

C’est en 2011 que les Rebels ont été créés mais, en 12 ans d’existence, le bilan sportif reste vierge de toute performance avec, notamment, une place d’avant-dernier lors du Super Rugby 2023. L’une des solutions possible serait l’amalgamation des Rebels avec une autre franchise australienne, les Brumbies, pour réduire le nombre d’équipes basées en Australie à 4. Cette reduction à 4 est vue d’un bon oeil par nombre de parties prenantes du rugby australien pour qui 5 franchises ne sont pas viables vu le trop faible vivier de talents en Australie.