Demi-finaliste de Nationale lors du précédent exercice, le club de Blagnac serait en grande difficulté. Le club haut-garonnais a de gros soucis financiers et pourrait déclarer forfait pour la suite de la saison.

Le rugby va parfois très vite. Au mois de mai dernier, Blagnac disputait la demi-finale de Nationale contre Dax. Les Haut-Garonnais s'étaient notamment imposés dans les Landes, mais n'avaient pas réussi à combler le retard pris lors du match aller à Ernest-Argeles.

Après cette magnifique saison, les Caouecs ont traversé une intersaison agitée avec l'arrivée d'un nouveau staff et d'un nouveau président. Ajoutez à cela le départ de vingt joueurs pour seize arrivées. Malgré cette mini révolution, les Blagnacais se défendent bien cette saison avec une actuelle neuvième place. Une position notamment acquise grâce à une victoire bonifiée contre Hyères-Carqueiranne samedi dernier.

Mais selon les informations de La Dépêche du Midi, l'avenir de Blagnac Rugby s'assombrit de jour en jour. Le club présidé par Luc Vignolles serait en grand danger à cause de gros soucis financiers. Les dirigeants se seraient réunis ce lundi pour tenter de trouver des solutions, de manière à sortir la tête de l'eau.

Les Espoirs prévenus mardi, l'équipe première ce mercredi ?

Selon nos informations, une nouvelle réunion serait prévue entre la direction et les joueurs ce mercredi. L'issue pourrait être fatale pour les Rouge et Bleu.

Ce mardi soir, les Espoirs du club ont été avertis de la situation, mais leur saison devrait aller à son terme. Un sort qui devrait être beaucoup plus sombre pour l'équipe première. Au niveau des promesses de partenariat et de sponsoring, il manquerait à ce jour entre 350 000 et 400 000 euros par rapport au prévisionnel du mois de septembre dernier afin de terminer l'exercice en cours. Dans ce tremblement de terre, survivrait tout de même l'équipe féminine, dont les comptes sont dissociés.

Toujours selon nos informations, certains agents de joueurs de Blagnac ont débuté les grandes manœuvres, de manière à trouver un point de chute le plus rapidement possible à leurs protégés. Dans les faits, les Blagnacais sont censés se déplacer sur le terrain de Carcassonne le 9 février prochain. Cette rencontre pourrait donc ne jamais avoir lieu.