Arbitre de la dernière finale de la Coupe du monde entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, l'Anglais Wayne Barnes a annoncé se retirer du rugby professionnel après vingt ans de carrière. À 44 ans, il affirme tout de même qu'il continuera à conseiller les arbitres.

Quoi de mieux que de finir sa carrière en apothéose ? C'est ce dont pourra se vanter Wayne Barnes. À 44 ans, l'arbitre anglais a annoncé prendre sa retraite des terrains après avoir officié lors de la dernière finale de la Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande. C'est sur ses réseaux sociaux que Barnes a annoncé une nouvelle qui était attendue. L'intéressé avait déjà voulu se retirer des terrains après la Coupe du monde 2019 mais était revenu sur sa décision. Il a finalement attendu 2023 pour le faire. Ce jeudi Barnes confie : "Les gens disent souvent que vous savez quand il est le bon moment de prendre votre retraite ans c'est clairement le bon moment pour moi et ma famille. Durant les vingt dernières années, j'ai été au centre de quelques-uns des plus grands matchs de l'histoire du rugby. J'ai vu quelques-uns des meilleurs joueurs du monde et j'ai travaillé avec les meilleurs entraîneurs".

"Les agressions et les insultes sont devenues bien trop régulières"

Dans son message, l'Anglais affirme que même s'il n'arbitrera plus, il continuera de promulguer des conseils aux arbitres et de travailler avec l'association des arbitres de rugby. Il concède qu'il faut aussi accompagner les arbitres avec un support approprié sur internet, "surtout qu'en ligne, les agressions et les insultes sont devenues bien trop régulières pour tous ceux qui sont concernés par le jeu."