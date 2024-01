"Paparazzé" nu sur une plage en compagnie de l'actrice Héléna Noguerra en octobre 2022, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié avait porté plainte contre le magazine people "Voici". La justice a donné raison au couple et a condamné le média à une amande de 21 000 euros.

Les photos avaient fait grand bruit. Quelques jours seulement après la défaite du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde 2023 en France, Fabien Galthié et l'actrice Helena Noguerra avaient été "paparazzé" sur une plage française. Les clichés du couple nu près de l'eau avaient ensuite fait la Une du magazine people "Voici", qui avait créé la polémique. Par le biais de leurs avocats, Galthié et Noguerra avaient alors annoncé vouloir porter plainte peu après la parution des photos, précisant qu'elles avaient été "obtenues sans notre consentement". Affirmant avoir demandé au journal de ne pas les publier après avoir été mis au courant d'une possible publication, le couple avait livré ses sentiments : "Nous ressentons cette atteinte à notre vie privée comme une violation du respect fondamental auquel tout individu a droit. Nos avocats prendront toutes les mesures juridiques nécessaires pour protéger nos droits et défendre notre sphère privée".

En octobre dernier, le sélectionneur avait fait la Une du célèbre magazine Voici, dénudé sur une plage. Il y revient avec ironie. \ud83d\ude02



Sa réponse > https://t.co/W7ZEaaZJGG pic.twitter.com/OUj7Dii72O — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 18, 2024

"L'article n'a d'autre objet que de satisfaire la curiosité des lecteurs à des fins mercantiles"

Devant le tribunal, le sélectionneur du XV de France et sa compagne ont obtenu gain de cause, annonce l'Équipe. "Voici" a écopé d'une amende de 21 000 euros : Galthié a obtenu 12 000 euros d'indemnités tandis qu'Helena Noguera a été compensée à auteur de 9 000 euros. Le tribunal précisait : "S'il n'est pas spécialement contesté que les termes employés ne sont pas particulièrement malveillants (...) et que le reportage s'attache à un moment paisible de son existence, ce seul élément n'est en toute hypothèse pas de nature à leur retirer leur caractère attentatoire à la vie privée dans la mesure où l'article n'a d'autre objet que de satisfaire la curiosité des lecteurs à des fins mercantiles, au détriment du respect de la vie privée de ceux qui y sont mentionnés".

Dans nos colonnes récemment, Galthié avait préféré ironiser sur la situation : "Ce que je regrette, c’est que ma performance sportive n’ait pas été valorisée : ce jour-là, l’eau était quand même à 14 degrés dans la Manche et je venais d’y passer vingt-cinq minutes ! Vous savez comment ça s’appelle ? C'est la méthode d’introspection Wim Hof (exposition au froid, respiration consciente, engagement personnel). Je l’ai apprise il y a dix ans. Ça fait beaucoup de bien, je vous assure".