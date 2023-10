Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a été pris en photo nu sur une plage par le magazine people Voici en compagnie de l'actrice Helena Noguerra, annonce le Figaro ce jeudi. Le couple aurait demandé l’interdiction de sa parution et a annoncé vouloir porter plainte.

Peu après l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié devrait être au centre du magazine people Voici vendredi. L'ancien demi de mêlée a été pris en photo nu sur une plage en compagnie de l'actrice Helena Noguerra, annonce Le Figaro ce jeudi. Le quotidien affirme que les clichés seront publiés dans le prochain numéro de Voici, vendredi.

Le couple a demandé l'interdiction de la publication

Le couple aurait demandé l'interdiction de la publication de ces photos privées, mais le magazine people aurait tout de même décidé de les afficher dans leur édition du 27 octobre. Un choix qui conduira le couple à porter plainte. Les avocats de Galthié et Noguerra ont relayé ce message : "Ces clichés ont été obtenus sans notre consentement. Nous avons été avertis par des tiers du projet de publication, et nos avocats ont immédiatement demandé au journal Voici de ne pas les publier. Nous ressentons cette atteinte à notre vie privée comme une violation du respect fondamental auquel tout individu a droit. Nos avocats prendront toutes les mesures juridiques nécessaires pour protéger nos droits et défendre notre sphère privée."