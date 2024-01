La Paris La défense Arena, stade du Racing 92, va accueillir le Rolex Paris Master à partir de 2025, ce qui pourrait amener à des nouvelles délocalisations pour les Racingmen.

Les Ciel et Blanc commencent à être habitués aux matchs à domicile délocalisés, le Havre, Lens, bientôt Auxerre. Pourtant ces déplacements ne devraient pas s'arrêter tout de suite, cette fois aucun chanteur ne s'invite à La Paris La Défense Arena, mais c'est la petite balle jaune qui vient y poser bagage. La fédération française de tennis a annoncé que le Rolex Paris Master, un très prestigieux tournoi de tennis indoor (qui se joue en intérieur), allait désormais se jouer dans l'enceinte des Franciliens et plus à Bercy comme c'était le cas ces dernières années, et cela dès 2025.

Le @RolexPMasters poursuivra l'aventure à Paris La Défense Arena



À compter de 2025, cette compétition mythique, appartenant aux neufs tournois principaux du circuit professionnel masculin après ceux du Grand Chelem, se tiendra à Paris La Défense Arena : https://t.co/v2c3HbKZHb pic.twitter.com/34oY6pNlwV — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) January 29, 2024

La salle de Bercy était devenue trop petite pour un Master 1000, et un nouveau lieu était recherché. De plus la deuxième catégorie de tournoi de tennis (derrière les Grands Chelems), se joue aujourd'hui en douze jours et non plus en une semaine. La salle pourrait donc être occupée par les tennismen pendant un moment et amener des nouvelles délocalisations pour les coéquipiers de Gaël Fickou. Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, s'est félicité de cette annonce, "C’est une très belle victoire pour Paris La Défense Arena, et je tiens à remercier la Fédération Française de Tennis de nous avoir choisis et de s’appuyer pendant 10 ans sur notre enceinte qui a fait de l’innovation et de l’expérience vécue, des enjeux forts. Nous espérons porter ensemble la notoriété et l’attrait du tournoi auprès du plus grand nombre".