TOP 14 - Le Racing 92 a annoncé ce jeudi que les matchs de la 22e et la 25e journée de Top 14 ne se joueront pas à la Paris la Défense Aréna. Pour affronter l'UBB puis Toulon, les matchs du club francilien seront délocalisés à Lens et au Havre.

Après avoir déjà reçu le Leinster au stade Océane du Havre, le Racing 92 va connaître deux nouvelles délocalisations cette saison. Pour la réception de l'Union Bordeaux-Bègles en avril et celle de Toulon en mai, les Racingmen adopteront deux nouvelles enceintes. Ce n'est pas sur la pelouse joueuse de la Paris la Défense Arena que les Franciliens disputeront ces matchs de la 22e et de la 25e journée de Top 14, mais à Lens et au Havre.

\ud83d\udc99? Nos Racingmen de retour dans le ???? ?? ?? ?????? et en ????????? chez le @RCLens et le @HAC_Foot pour deux délocalisations pour la fin de saison 22/23 !



Toutes les infos : https://t.co/QRWm92MLH1 pic.twitter.com/95Hip345Dp — Racing 92 (@racing92) March 9, 2023

C'est d'abord au stade Bollaert-Delelis le week-end du 15/16 avril, habituel antre du Racing Club de Lens, que les hommes de Laurent Travers accueilleront les Bordelo-Bèglais, dans un match qui pourrait être décisif pour une place en phase finale. Ensuite, c'est au stade Océane du Havre, qui a souvent porté bonheur à l'équipe de football locale cette saison, que le Racing 92 affrontera Toulon, le week-end du 13/14 mai. Le Racing va devoir se battre en cette fin de saison afin d'intégrer le top 6 et de se qualifier pour la phase finale de Top 14.