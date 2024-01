Le manager clermontois est longuement revenu sur le succès des siens à Castres et félicite son équipe d'être parvenue à ne pas perdre ce match alors que les Tarnais ont eu une dernière munition létale à disposition. Pour le technicien, les Clermontois sont en progrès...

Comment avez-vous vécu ces derniers instants durant lesquels vous avez dû défendre une touche dans votre zone de marque alors que vous pouviez tuer le match quelques instants plus tôt ?

Mal ! (rires) Et en même temps, j'ai le sentiment que l'on a vaincu des signes en remportant finalement cette partie. On a tellement perdu dans les derniers instants des matchs récemment, même après la 80e minute ! Aujourd'hui, l'équipe a eu les ressources et le mental pour conserver le score. C'est très positif pour nous, cela nous permet d'avancer. Même si je n'oublie pas non plus que l'on a tout fait pour perdre ce match. Notre discipline n'a pas été à la hauteur, on a eu un passage à vide dans la partie sur nos plaquages qui étaient moins efficients. Quand on mène 17-3, on aurait dû être mieux que ça. Je retiens la mentalité de l'équipe. On est en train de changer. On a maintenant une mentalité de combattants, on ne lâche rien. On n'avait pas ça en début de saison. Ce sont des choses qui m'intéressent. J'aime gagner ce genre de matchs difficiles en plein mois de janvier ou de février, en étant parfois dominé. C'est un très bon signe, ça prouve que l'on va dans le bon sens.

Avez-vous eu peur lorsque les Castrais se sont procurés cette dernière munition ?

Oui, j'ai eu peur. On a vécu une situation similaire lors du match contre le Stade français. On avait alors une situation forte et on perd le ballon. On a une première pénalité au sol, une deuxième pénalité en mêlée, une troisième pénalité sur un maul et les Parisiens marquent. Ce sont des choses qui ne doivent pas nous arriver. Là, ce fut à peu près la même chose : on s'embête un peu avec des mouvements parasites dans notre touche alors que l'on est bien plus grands qu'eux. A ce moment-là, il suffit de faire des choses simples : avoir le ballon et "geler" le temps. On ne peut pas se retrouver à être à deux doigts de perdre le match alors que l'on a une telle situation favorable quelques secondes plus tôt. C'est sur ce genre de détails que l'équipe doit encore progresser. Mais aujourd'hui on n'a pas perdu, alors ...

Vous êtes dominés en deuxième période par les Castrais revanchards, comment l'expliquez-vous ?

Notre discipline nous pose des problèmes, on n'arrive pas à sortir de notre camp et dès que l'on y arrive on a l'art de se remettre sous pression. On n'a pas beaucoup joué, je pense qu'en première période notamment, nous aurions pu jouer davantage sur deux ou trois ballons. Notre jeu au pied de pression a été positif, on a posé des problèmes aux Castrais. Et puis, le CO a élevé son niveau de jeu. On sait qu'ils sont en train de muter, d'évoluer mais dans l'engagement et notamment dans l'engagement sur le jeu au sol, il y a longtemps que je ne les avais pas vus comme ça.

Votre équipe s'est montrée très pragmatique, aussi ...

Oui. Pour gagner à l'extérieur, ce n'est pas difficile sur le papier (rires). Il faut être solide défensivement, solide en conquête et réalistes. C'est ce que l'on a fait. Globalement, notre "zone marque" est plutôt efficace cette saison. Même si on doit être mieux que ça sur le dernier maul.

Votre ouvreur Anthony Belleau a livré un très bon match ...

"Antho" travaille, il est en confiance comme toute l'équipe. Aujourd'hui je vois une équipe sur le terrain. En début de saison, je ne voyais pas ça. On était capable, parfois, de prendre 20 points en un quart d'heure sans qu'il ne se passe rien. Aujourd'hui cela a changé. Nous sommes plus solides dans nos têtes et entre nous. Et Anthony symbolise un peu tout ça. Il était aussi fragile en début de saison et même la saison dernière. Il est devenu plus solide dans son jeu au pied mais aussi dans l'animation, et il arrive à trouver le bon équilibre entre cette capacité à enclencher notre rugby mais aussi à geler le terrain et le jeu, à occuper le terrain par le pied.

Lors de votre première victoire à l'extérieur de la saison (à Montpellier), vous aviez enchaîné par une défaite à la maison contre Toulon. Cela va-t-il vous servir ?

Si la situation de la victoire à Montpellier suivie de la défaite contre Toulon, où nous nous étions plantés car nous n'avions pas respecté ce match venait à se reproduire, cela voudrait dire que l'on a pas appris et que nous sommes des couillons, des cons ! Je vais le rappeler aux joueurs, et sans doute dès qu'ils vont monter dans le bus. Continuons le combat parce que l'on avance !